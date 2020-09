Frühling im Herbst. Bloomsday im Dezember.

f Share Tweet LITERATURHAUS SALZBURG 21/09/20 „Literatur-Festspiele“ kündigt Literaturhausleiter Tomas Friedmann an. Prominente Schriftsteller kommen diesen Herbst nach Salzburg – darunter Erich Hackl, Felix Mitterer, Juri Andruchowytsch, Michael Köhlmeier, Franz Hohler, Eva Rossmann oder Carlo Lucarelli. Allein von 23. bis 25. September kommen Brita Steinwendtner, Miljana Cunta und Cvetka Lipus, sowie Ilja Trojanow. Von Heidemarie Klabacher „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Ganz im Gegenteil“, betont Tomas Friedmann. „Das Literaturhaus-Programm bleibt – trotz aller Corona-bedingten Hindernisse – auch diesen Herbst engagiert und international.“ Geladen sind Autorinnen und Autoren aus insgesamt neun europäischen Ländern, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, der Slowakei, Slowenien, Belarus bzw. Russland und der Ukraine. Die Vereine im Literaturhaus Salzburg veranstalten insgesamt 130 Lesungen, Workshops oder Filmabende, sei es im Stammhaus in der Strubergasse oder im Kulturzentrum Das Kino, im Schauspielhaus oder in der Stadt:Bibliothek. Rund die Hälfte des Programms erlebe, so Tomas Friedman, diesen Herbst einen zweiten Frühling. Verschiebungen aus dem Frühjahrsprogramm seien etwa die Auftritte von Felix Mitterer, Juri Andruchowytsch oder Paul Chaim Eisenberg. Die zweite Programmhälfte ist neu, dazu gehören etwa die die Buchpräsentationen von Olga Grjasnowa und Sasha Filipenko am 19. Oktober oder die jüngste Premiere von Karl-Markus Gauß am 25. Oktober. „Neugierig sein“ könne man, so Friedmann, auch „auf die Veranstaltung mit der Feministin Alice Schwarzer, die am 19. November aus dem zweiten Teil ihrer Autobiographie 'Lebenswerk“ liest.“ Das 12. Krimifest steigt von 5. bis 7. November mit dem italienischen Star Carlo Lucarelli, mit Martin Walker oder den Festival-Debütantinnen Romy Hausmann und Anne Freytag. Hubert von Goisern präsentiert am 12. Oktober seinen Roman flüchtig vorstellt. Die heurige 6-Sterne-Lesung – mit Rafik Schami, Root Leeb, Michael Köhlmeier, Monika Helfer, Natasa Dragnic und Franz Hohler – am 7. Dezember im Schauspielhaus gilt dem Thema Lachen. Drei Abende befassen sich mit Fakten & Fiktion. Zu Wort kommen Ilja Trojanow am 25. September; im Rahmen des Festivals „Science meets fiction“ am 28. September Ingrid Brodnig und Michal Hvoreck; sowie Kathrin Röggla und Norbert Gstrein und Christian Metz am 25. November. In Kooperation mit Slowenischen Institutionen gibt es einen Slowenischen Abend mit Musik, Miljana Cunta und Cvetka Lipus. Live-Musik erklingt es auch bei der Kramer-Preis-Verleihung, dem Abend mit Pillingermusic sowie am Bloomsday, „der Corona-bedingt im Juni nicht stattfand – und als albzeittermin auf 16. Dezember ins Mozarteum gelegt werden konnte“, erzählt Tomas Friedmann und betont: „ Wie für alle Veranstaltungen gilt: Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten. Und, auch wegen des beschränkten Platz-Angebots, Karten bitte möglichst im Vorverkauf besorgen, direkt im Literaturhaus oder online unter reservix.at.“ Alle Termine und Veranstaltungen - www.literaturhaus-salzburg.at Bilder: Literaturhaus Salzburg (1); privat (1); Ingo Pertramer (1) Weiter >