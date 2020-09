Ungeübte & Fortschreitende

LITERATURFEST SALZBURG SPEZIAL 23/09/20 Das für Mai geplante 13. Literaturfest Salzburg wurde auf 2021 verschoben. Ein Teil des Programms soll „trotzdem" im Herbst stattfinden. Die neuen Leiter Josef Kirchner und Robert Prosser wollen „auch ungewöhnliche Wege beschreiten". Von Heidemarie Klabacher Die beiden neuen künstlerischen Leiter des Literaturfests Salzburg wollen auf dem Bisherigen aufbauen, erfolgreiche Formate beibehalten und neue Akzente setzen: „Wir sehen es als unsere Aufgabe, auch ein neues Publikum für Literatur zu begeistern und werden dafür auch ungewöhnliche Wege gehen", sagen Josef Kirchner und Robert Prosser. Das bewährte Team mit Nadine Fejzuli, Nadine Samija und Susanne Tiefenbacher bleibt dem Festival erhalten. Josef Kirchner, folgt als Leiter Christa Gürtler nach. Er ist Gründer und Herausgeber von mosaik, der Zeitschrift für Literatur und Kultur und leitete für jeweils einige Jahre das Filmtheater Kitzbühel, sowie in Salzburg die Öffentlichkeitsarbeit der ARGEkultur oder des Toihaus'. Seit 2015 ist Kirchner Kulturvermittler im Salzburg Museum. Der neue Leiter des Literaturfest Salzburg betont: „Alle zwei bis drei Jahre soll eine zweite Person aus der heimischen Literaturszene den Blick von außen einbringen. Dies ist als erstes Robert Prosser." Zunächst einmal wird von 26. bis 27. September die einmalige Spezial-Ausgabe des Literaturfestes stattfinden. Ticket-Reservierungen und Anmeldungen für die jeweiligen Veranstaltungen können ab sofort über die Homepage durchgeführt werden. Man möchte mit dem Literaturfest Spezial eine „Handvoll Impulse geben" und zugleich den Autorinnen und Autoren Präsentationsmöglichkeiten bieten. „Wir laden Salzburg ein, mit uns diese Impulse zu erleben. Dies ist gleichbedeutend mit einer Entdeckungstour durch die zeitgenössische Literatur". Das Literaturfest solle bleiben, was es seit seiner Gründung ist, „eine Feier ebenso überraschender wie anspruchsvoller Literatur", so Josef Kirchner und Robert Prosser. Quasi im Stundentakt geht es dahin: Zu Gast sein werden am Samstag (26.9.) Irmgard Fuchs, Susanne Gregor, Gabriele Kögl und Karin Peschka zur Prosamatinee Literatur findet Land. Einen literarischen Stadtrundgang für Kinder, Familien, Erwachsene „und alle, die die Stadt einmal anders erleben wollen" leitet Kay-Michael Dankl. Auf eine Stadtrundfahrt mit Lesung im Nostalgiebus durch Salzburg führen Lea Sauer und Özlem Özgül Dündar. Eine Einführung in Die hohe Kunst des Flanierens für Ungeübte & Fortschreitende geben ohnetitel, das Netzwerk für Theater- und Kunstprojekte. Neue Bücher präsentierten Mercedes Spannagel und Helena Adler. Nava Ebrahimi und Steffen Kopetzky lesen im Kunstquartier. Sexpress Yourself heißt es bei Lesung und Gespräch mit Reyhan Şahin aka Dr. Bitch Ray im Schauspielhaus. Seinen Abschluss findet das Literaturfest spezial am Sonntag (27.9.) mit der traditionellen Lyrikmatinee in der Edmundsburg, diesmal lesen Eva Maria Leuenberger, Verena Stauffer, Christian Steinbacher und Christoph Szalay. Literaturfest spezial 26. und 27. September - www.literaturfest-salzburg.at

