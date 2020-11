Weiterschreiben nach der Flucht

KULTUR – VIRTUELL 12/11/20 Dieser Tage wären Lena Gorelik und Yamen Hussein in Salzburg zu Gast gewesen, eingeladen vom Salzburger Literaturforum Leselampe. Natürlich musste die Veranstaltung im Literaturhaus abgesagt werden. Aber im Portal Weiterschreiben.jetzt kann man die beiden lesen hören (und sehen). Lena Gorelik, eine deutsche Journalistin und Schriftstellerin russisch-jüdischer Herkunft. und der Syrer Yamen Hussein verbindet das Schreiben, und die Stadt München. Dort haben sich die beiden kennengelernt, sich gegenseitig die Stadt gezeigt und über das Schreiben geredet. „Ihre Texte sind wütend und zärtlich, geschichtsbewusst und zukunftsoffen und handeln nicht zuletzt vom Begehren in schwierigen Zeiten", schreibtMagdalena Stieb vom Literaturforum Leselampe. „Weiterschreiben.jetzt ist ein Portal für Literatur aus Kriegs- und Krisengebieten, auf dem Autorinnen, die im Exil leben, ihre Texte im Original und in deutscher Übersetzung veröffentlichen", erklärt Magdalena Stieb. „Sie arbeiten in Tandems mit Autorinnen aus Deutschland zusammen und tauschen sich persönlich, politisch und künstlerisch aus. Yamen Hussein und Lena Gorelik sind so ein Tandem." Der syrische Dichter und Journalist Yamen Hussein wurde 1984 in Homs geboren. Er verfasste zahlreiche regimekritische Artikel, durch die er schon früh ins Visier der syrischen Sicherheitsbehörden geriet. Seine Lebensgeschichte ist von Behinderungen, Repressalien, Verhaftungen und Morddrohungen bestimmt. Seine Flucht 2014 von Syrien über Libanon und die Türkei bis nach Deutschland verarbeitete Hussein in dem Lyrikband 3439 km. Auch Lena Gorelik hat eine Migrationsgeschichte: In Leningrad/St. Petersburg geboren, emigrierte 1992 im Kindesalter mit ihrer Familie nach Deutschland. Im Video ein Gespräch, das Annika Reich, die künstlerische Leiterin des Projekts Weiterschreiben.jetzt, mit Yamen Hussein und Lena Gorelik geführt hat. Die AutorInnen lesen außerdem aus ihren Texten (Yamen Hussein auf Arabisch), auch der Übersetzer Günther Orth kommt zu Wort. Weiter Schreiben: Lena Gorelik und Yamen Hussein im Gespräch Den Text „Begegnungen" von Lena Gorelik, entstanden in den letzten Monaten, kann man auch im Blog nachlesen Bilder: www.literaturfuerdenfall.at/weiter-schreiben / Piero Chuissi (1); Filmstills (1)