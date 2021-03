„Rauris online“ ist jetzt fix

RAURISER LITERATURTAGE digital 15/03/21 Alles ist möglich, fix is nix lautete noch am 17. Februar der dpk-Titel zum Vorbericht über die Rauriser Literaturtage. Nun ist es fix: Die Rauriser Literaturtage 2021, immerhin schon der zweite Anlauf zum Fünfzig-Jahre-Jubliäum, finden von 7. bis 11. April ausschließlich im Stream statt. Von Heidemarie Klabacher „Die Intendanz und der veranstaltende Kulturverein Forum Rauris geben bekannt, dass die Rauriser Literaturtage 2021 aufgrund der bestehenden Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie bedauerlicherweise ohne Publikum vor Ort stattfinden müssen", melden die Rauriser Literaturtage heute Montag (15.3.). Also just an dem Tag, an dem eigentlich die Anmeldefrist für das Publikum hätte beginnen sollen. Die ganz große Hoffnung auf ein Festival „mit Publikum vor Ort" hat sich das Intendanten-Duo Ines Schütz und Manfred Mittermayer zwar schon vor einem Monat nicht gemacht. Vorbereitungen für verschiedene Durchführungsvarianten waren dennoch getroffen, für Sicherheit, geregelte Abläufe, Abstand und ausreichend Testmöglichkeiten war vorgesorgt worden. Aber schon im Februar war klar: „Es kann auch passieren, dass alles ausschließlich digital über die Bühne gehen wird." Dieser Fall ist nun eingetreten: „Leider hat sich in den letzten Tagen die Situation nicht ausreichend verbessert. Gegenwärtig besteht noch immer keine verlässliche Perspektive hinsichtlich der Durchführung von Veranstaltungen nach Ostern", heißt es in der Aussendung. Auch ein Übernachtungsangebot könne nicht gewährleistet werden. „Aus diesem Grund haben wir mit 15. März, dem ursprünglich vorgesehenen Beginn der Anmeldefrist, die Entscheidung getroffen, die Rauriser Literaturtage 2021 zwar als Lesungen und Gespräche – möglichst aus dem Mesnerhaus – im Online-Stream anzubieten, aber dafür kein Publikum zuzulassen", so die Verantwortlichen. „Soweit es möglich ist, werden die Veranstaltungen im Rahmen der Literaturtage entsprechend den im Programm angekündigten Beginnzeiten über unsere Website zu empfangen sein. Außerdem werden sie nach einem bestimmten Schema auch noch vier Wochen lang im Programm unseres Partners FS1 zu sehen sein." Informationen hinsichtlich erforderlicher Programm-Modifikationen werden über die Website bekanntgeben. „Viele unserer Autorinnen und Autoren haben uns jedoch bereits zugesagt, trotz allem für die Livestreams nach Rauris zu kommen." Es sei wichtig, „dass das literarische Leben auch unter diesen erschwerten Bedingungen, soweit uns das möglich ist, aufrecht bleibt", betonen das Intendanten-Duo Schütz und Mittermayer. „Die Rauriser Literaturtage wollen dazu ihren Beitrag leisten." Rauriser Literaturtage von 7. bis 11. April - www.rauriser-literaturtage.at