Deckel zu. Deckel auf.

f Share Tweet ÖSTERREICH LIEST. TREFFPUNKT BIBLIOTHEK 15/12/21 Es begann 2005. Seither hat sich die Aktion Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek zum größten Literaturfestival des Landes entwickelt. Heuer bieten Büchereien in allen Bundesländern von 18. bis 24. Oktober dreihundert Veranstaltungen – Autorenlesung oder Literaturwanderung ebenso wie Escape the room oder Bilderbuchkino. Von Heidemarie Klabacher „2020 war das Motto 'Treffpunkt' Bibliothek eher digital zu verstehen. Heuer geben die Bibliotheken ein umso bunteres Lebenszeichen vor Ort von sich“, so der Büchereiverband Österreichs BVÖ in seiner Einladung. Natürlich mit allen maßnahmenbedingten Vorkehrungen. Trotz der noch immer widrigen Umstände sei der Wunsch,Veranstaltungen in der Österreich liest-Woche durchzuführen, in diesem Jahr besonders groß. „Das zeugt einmal mehr vom großen Engagement der Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die auch in den schwierigen letzten eineinhalb Jahren die Literatur-Versorgung ihrer Leserschaft soweit es irgendwie möglich war, gewährleistet haben.“ Das sagt Markus Feigl, der Geschäftsführer des Büchereiverbandes Österreichs. Gemeinde- und Pfarrbüchereien, Schulbibliotheken, Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken, Stadt- und Landesbüchereien beteiligen sich an der Aktion und bieten abwechslungsreiche Programme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Unter den vielen namhaften Autorinnen und Autoren, die von 18. bis 24. Oktober Lesungen bestreiten werden, sind etwa Franzobel, Daniel Wisser, Mieze Medusa oder Michael Roher. Die Aktion „Wandelwelten“, in der Autorinnen und Autoren ihre Bücher vorstellen, begann bereits im Mai und ist nun auch Teil von Österreich liest. Finanziert wird die Aktion vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. „Wandelwelten“-Lesungen gibt es etwa mit Monika Czernin, Stephan Roiss (für den Deutschen Buchpreis 2020 nominiert) und Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreisträgerin Leonora Leitl. Die Plakate oder Folder zum diesjährigen Festival hat der Zeichner, Illustrator und Karikaturisten Daniel Jokesch gestaltet. Im Bundesland Salzburg beteiligen sich – in „kalendarischer“ Reihenfolge mit teils auch mehreren Terminen: Stadtbücherei St. Johann im Pongau, Bibliothek Rauris, Öffentliche Bibliothek Abersee, Bücherei Golling, Öffentliche Bibliothek Saalfelden, Gemeindebücherei Flachau, Kulturkreis Das Zentrum und Stadtbibliothek Radstadt, Öffentliche Bibliothek St.Gilgen, Bücherei Oberalm, Bibliothek Weißbach, Öffentliche Bibliothek Hof-Koppl, ÖB der Pfarre Aigen, Öff. Gemeindebücherei Thomatal, Bibliothek Unken, Bibliothek Ebenau, Öffentliche Bibliothek Tamsweg und Lungauer Kulturvereinigung, Öffentliche Gemeinde- und Schulbücherei Lessach. Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek von 18. bis 24. Oktober – hier das Salzburg-Programm – hier die weiteren Bundesländer-Programme – Informationen zur Aktion Wandelwelten – veranstaltungsfoerderung.bvoe.at Weiter >