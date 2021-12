Was rot, schwarz oder ein Revolver ist, drängt sich auf

RAURISER LITERATURPREIS / DIE NOMINIERTEN 09/12/21 Lockdon aus, Buchgeschäfte auf! Revolver Christi von Anna Albinus. Was rot war von Enrico von Ippolito. Die Aufdrängung von Ariane Koch. Junge mit schwarzem Hahn von Stefanie vor Schulte: Diese vier Werke wurden für den Rauriser Literaturpreis nominiert. Von Heidemarie Klabcher Seit 1972 wird der Rauriser Literaturpreis vom Land Salzburg für die beste deutschsprachige Prosa-Erstveröffentlichung des jeweils vorangegangenen Jahres vergeben. Die Verleihung erfolgt – üblicherweise – zur Eröffnung der Rauriser Literaturtage. Diese werden nächstes Jahr zum 51. Mal – und hoffentlich wie üblich live – von 30. März bis 3. April stattfinden. „Jedes der nomminierten Werke hätte sich die Auszeichnung verdient", sagt Landeshauptmann -Stellvertreter Heinrich Schellhorn in der aktuellen Aussendung des Landes. Ausgewählt hat die Werke eine Drei-Länder-Fachjury mit je einem Mitglied aus Deutschland, Österreich und der Schweiz: Anja Johannsen ist die Leiterin des Literarischen Zentrums Göttingen, Sebastian Fasthuber Autor und Literaturjournalist und Michael Luisier Literaturredakteur des SRF. Preis heckt Preis. Das gilt auch für Revolver Christi von Anna Albinus erschienen in der edition.fotoTAPETA. Das Buch hat erst jüngst Furore bereits gemacht – und den Debütpreis beim Österreichischen Buchpreis bekommen. Der Revoler Christi des genau das, die Buffn Jesu: „110 Jahre nach dem Tod eines Elektrikerlehrlings, den man mit einem Kopfschuss aus dem Revolver Christi getötet auf den Stufen des Chorraums auffand, fällt in der Kathedrale erneut ein Schuss", heißt es in der Kurzbeschreibung des Verlages. Was rot war von Enrico von Ippolito erschien im Kindler Verlag. Der Autor verbindet in seinem Debütroman die Geschichte einer Familie mit einer Geschichte des ialienischen Kommunismus. Die Aufdrängung von Ariane Koch erschien in der Edition Suhrkamp. Der Roman wurde bereits mit dem aspekte-Literaturpreis des ZDF 2021 ausgezeichnet und hat es erst dieser Tage auf die Shortlist des Bloggerpreises für Literatur Das Debüt gebracht. Dort heißt es: „Aus 93 eingereichten Titeln ... haben wir eine Shortlist erstellt, die fünf Debütromane umfasst." Kochs Aufdrängung steht auf Position Nr. 1. Die Autorin habe „einen ungewöhnlichen, zwischen Gewalt und Humor schwankenden Debütroman" geschrieben: „Die Leser:innen erleben hier eine Ich-Erzählerin, die einen unbekannten, und auch undefinierten, Gast aufnimmt, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt." Auf Position Nr. 5 des gleichen Literaturblogs steht auch der vierte zum Rauriser Literaturpreis nominierte Roman: Junge mit schwarzem Hahn von Stefanie vor Schulte ist im Diogenes Verlag erschienen. „Mit ihrem Debütroman belebt Stefanie vor Schulte ein traditionelles Genre wieder, das in der modernen Literatur, vor allem unter Debütant:innen, kaum noch zu finden ist", heißt es auf der Site zum Bloggerpreis für Literatur Das Debüt: „Junge mit schwarzem Hahn ist als klassisches Märchen konzipiert und bringt alles mit, was ein solches braucht." Stefanie vor Schulte überzeuge vor allem „mit einer stark ausgeprägten Symbolik, die sich trotz aller Deutlichkeit nicht unangenehm aufdrängt oder die Geschichte überfrachtet." Bild: Land Salzburg / Alexander Paier Der Rauriser Literaturpreis wird bei der Eröffnung der Rauriser Literaturtage, kommendes Jahr von 30. März bis 3. April, überreicht – www.rauriser-literaturtage.at