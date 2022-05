Das Buch ist nicht genug

LITERATURFEST SALZBURG 17/05/22 Morgen wird eröffnet: Von 18. bis 22. Mai wird die Stadt wieder einmal zur Bühne: „Autor*innen, Musiker*innen und Künstler*innen sind eingeladen, die Literatur in Szene zu setzen." Herzstück ist der „Literaturwürfel", das neue Festzentrum im Kurgarten. Bei der Eröffnung lesen Dana Grigorcea, Norbert Gstrein und Franz Hohler. Von Heidemarie Klabacher „Hier stehen von Donnerstag 19. bis Samstag 21. Mai von 10 Uhr bis 18 Uhr stündlich Konzerte, Lesungen und künstlerische Interventionen bei freiem Eintritt auf dem Programm", so die Verantwortlichen Josef Kirchner und Teresa Präauer. „Hier starten und enden die Literarischen Stadtrundgänge. Hier kann man sich vom kulinarischen Angebot verwöhnen lassen und am Büchertisch schmökern." Entworfen und produziert wurde der Literaturwürfel vom Kollektiv [di'spoʊz] (disposed). Wer aller wurde zusammengewürfelt im bunten Würfel? „Der Ukrainische Lyriker Grigory Semenchuk gilt als eine der spannendsten jungen Stimmen des Landes", so Präauer und Kirchner. „Auch wenn eine Ausreise aktuell nicht möglich ist, wird der Autor in Salzburg zu Gast sein: Die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig liest deutsche Übersetzungen seiner Texte, Semenchuk liest via Live-Schaltung die Originaltexte und spricht über seine aktuelle künstlerische Arbeit in der Ukraine." Die Autoren Ivna Žic liest aus ihrem Roman Die Nachkommende, nominiert für den österreichischen Buchpreis 2019. Im Buch reist eine junge Frau im Zug nach Kroatien, zugleich in die Vergangenheit und in die Erinnerung an die Auswanderung der Eltern kurz vor dem Krieg in Kroatien. „Keine experimentellen Faxen. Inhalt und Sprache gehen wie magisch ineinander auf", sagte Christine Richard im Tages-Anzeiger. Ein Akt der Akte:Mayröcker des Kollektivs OhneTitel wird ebenfalls im Literaturwürfel aufgearbeitet, als „eine stille Installation für Gehende, Stehenbleibende und Zuhörende von Dominik Jellen und Cornelia Fischberger". Es lesen Salzburger Autorinnen. Eröffnen werden das Literaturfest Salzburg am 18. Mai 2022 Franz Hohler, Dana Grigorcea und Norbert Gstrein. Dazu gibt es Lieber auf Texte von Christine Nöstlinger von und mit Gerald Votava, Walther Soyka und Maria Petrova. Anlässlich seines 80. Todestages gedenkt das Literaturfest des Schriftstellers, Pazifisten und Europäers Stefan Zweig. Dieser hat von 1919 bis zu seiner Vertreibung vom Kapuzinerberg 1933 in Salzburg gelebt. Internationale Gästesind der britische Journalist und Autor Paul Mason, die mexikanische Romanautorin Fernanda Melchor oder der ukrainische Dichter Grigory Semenchuk. Aus der heimischen Szene kommen die beiden Salzburgerinnen Katharina J. Ferner und Anja Bachl, weiters Yvonne Zitzmann & Flora S. Mahler, Anna Herzig oder Dagmar Leupold. Literaturfest Salzburg - 18. bis 22. Mai - www.literaturfest-salzburg.at - hier das Programm als pdf-Datei - www.literaturfest-salzburg.at Bilder: LF / ErikaMayer; Matthias Bergsmann/matthiasbergsmann.at; Luchterhand Literaturverlag