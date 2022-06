Mit Sprache handeln

EUROPÄISCHES FESTIVAL DER LITERATURHÄUSER 22/06/22 „D icke " Bücher lesen? Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, Ablenkung durch elektronische Medien zu... Wie soll künftig Literatur vermittelt werden? Gibt es spannende Formate, um ein neues Publikum zu erreichen? Können Häuser der Literatur in Europa enger zusammenarbeiten? Solche Fragen werden von Freitag bis Sonntag (23. bis 25.6.) in Berlin diskutiert. Die Idee für ein Europäisches Festival der Literaturhäuser hatte Tomas Friedmann. Von Heidemarie Klabacher Mit der Vorbereitung begonnen wurde vor fünf Jahren. Alles war „fix geplant und budgetiert für 2020". „Dann kam Corona und das Festival musste verschoben werden", meldet das Literaturhaus Salzburg. Nicht von ungefähr: „Die Idee zur bisher größten Tagung europäischer Literaturvermittlerinnen, samt dem Titel Mit Sprache handeln, kommt von Tomas Friedmann, dem Leiter des Literaturhauses Salzburg, der sich seit langem um europäische Vernetzung bemüht." Im Literarischen Colloquium Berlin (LCB) am Wannsee treffen sich nun von Freitag bis Sonntag (23. bis 25.6.) achtzig Literaturveranstalter aus ganz Europa auf Einladung des Netzwerks der Literaturhäuser, „um Erfahrungen auszutauschen, Aktivitäten zu diskutieren, neue Formen der Literaturvermittlung zu entdecken und Perspektiven künftiger Zusammenarbeit auszuloten", informiert das Literaturhaus Salzburg. Dieses ist mit Literaturhäusern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz Mitglied im Netzwerk der Literaturhäuser: „Sinn dieses Zusammenschlusses ist es, Erfahrungen und Kontakte auszutauschen und über gemeinsame Projekte und Mittelakquisition im deutschsprachigen Raum als Literaturvermittler zu wirken. Auch gilt es, die 'Marke' Literaturhaus als Synonym für eine zeitgemäße, wandlungsfähige Förderung und Vermittlung von deutschsprachiger und internationaler Gegenwartsliteratur weiter zu verbreiten!, heißt es auf literaturhaus.net. Nun also eine Gesamt-Europäische Tagung: Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus London, Istanbul, Czernowitz, Kopenhagen, Lodz, Ljubljana, Oslo, Dublin, Wien, Salzburg, Hamburg, Leipzig, Zürich, Rom, Lissabon, Luxemburg, Paris, Brüssel und Sofia. Von den eingeladenen Autorinnen kommen Yevgenia Belorusets, Radka Denemarková, Olga Flor, Dagmara Kraus, Sasha Marianna Salzmann und Lyuba Yakimchuk nach Berlin. „Neben Veranstaltungen und Workshops, die den Tagungsgästen vorbehalten sind, findet an allen Abenden ein öffentliches Programm aus Lesungen, Diskussionen und Performances statt, an dem Interessierte vor Ort und auch via Live-Stream teilnehmen können." Mit Sprache handeln. Europäisches Festival der Literaturhäuser von 23. bis 26. Juni in Berlin - das Programm im Detail -www.literaturhaus.net