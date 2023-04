Aus dem Rahmen fallen gehört zum Leben

RAURISER LITERATURTAGE / ERÖFFNUNG 30/03/23 Gewohnt und zugleich ungewohnt wurden die Rauriser Literaturtage am Mittwoch (29.3.) eröffnet. Ungewohnt, nach den Corona-Beschränkungen, ist im 2021 eröffneten Mesnerhaus das Publikum, das neben den gewohnten Reden aus Politik und Kultur auch die Lesung des Preisträgers Marcus Fischer geboten bekam. Von Cato Mairhofer Das Motto Aus dem Rahmen wurde vielfach und vielfältig zitiert. Der Rauriser Bürgermeister Peter Loitfellner erinnerte daran, dass „aus dem Rahmen fallen zum Leben dazugehört". „Aus dem Rahmen fallen" wurde also ebenso angesprochen wie „im Rahmen bleiben". Die Intendanz, die sich seit nun zehn Jahren aus Manfred Mittermayer und Ines Schütz zusammensetzt, betonte die gesellschaftliche Relevanz der Literatur „für eine Gesellschaft, die vom Wanken der Pandemie ins Wanken des Krieges gegen die Ukraine kommt, und in der Literatur Welten vorfindet, die Hoffnung machen". Die 52. Rauriser Literaturtage wurden von Landesrat Stefan Schnöll eröffnet, LH-Stellvertreterin Martina Berthold verlieh den Rauriser Literaturpreis an Marcus Fischer und den Förderungspreis an Felicia Schätzer. In der Laudatio auf den Preisträger Marcus Fischer wurde dessen Debütroman Die Rotte zum „Glücksfall für Rauris" erhoben, der Autor Marcus Fischer als „bodenständig, aber auch verloren" charakterisiert. Der Roman Die Rotte ist für Laudator Gerhard Fuchs ein Text, „der das Äußere von Innen her in einer speziellen Syntax darstellt", diese wirke „zum einen unabgeschlossen" und „zum anderen nahe an der Alltagssprache". Fischers Lesung selbst war rhythmisch und gediegen angelegt, die präsentierten Passagen gaben einen Einblick in den Text, der das dörfliche Leben der 70er Jahre im Voralpenland vorwiegend aus der Sicht einer jungen Frau erzählt. Elfi muss sich in der Dorfgemeinschaft behaupten, heiratet jung und unglücklich und kämpft gegen persönliche und finanzielle Nöte. Ob der inhaltlichen Schwere des Romans war die Lesung überraschend beschwingt, was nicht nur Lust auf mehr Texte von Marcus Fischer machte, sondern auch den Bogen schloss zum amüsant gehaltenen Einstieg des Bürgermeisters. Ein Streifzug durchs Programm der nächsten Tage gibt einen Vorgeschmack darauf, was Literatur kann. Man darf sich auf mehr freuen! Bilder: RLT / David Sailer Für DrehPunktKultur berichten Studentinnen und Studenten von Clemens Peck im Rahmen der Lehrveranstaltung „Literaturbetrieb und literarisches Leben in Österreich (Rauriser Literaturtage 2023)" am Fachbereich Germanistik von den Rauriser Literaturtagen Die Rauriser Literaturtage dauern bis Sonntag (2.4.) – www.rauriser-literaturtage.at

Die Eröffnung mit der Lesung des Preisträgers Marcus Fischer ist weiterhin über die Website abrufbar. Die Gespräche mit Studierenden werden live gestreamt. Die Lesungen von Helena Adler, Verena Roßbacher, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Ursula Krechel, Sabine Scholl und Raoul Schrott sowie das „Gespräch über Literatur“ mit Bodo Hell werden zeitversetzt jeweils eine Woche nach dem Veranstaltungstermin via Website der Rauriser Literaturtage bzw. über deren Partner FS1 zwei Wochen online bereitgestellt < Zurück

