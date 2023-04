(hoch)wasser. in form und spiel.

f Share Tweet RAURISER LITERATURTAGE / LYRIK 02/04/23 Brigitta Falkner, geboren 1959 in Wien, Ernst Jandl-Preis 2021, Georg Trakl-Preis für Lyrik 2022. Cvetka Lipuš, geboren 1966 in Železna Kapla/Bad Eisenkappel, 2023 Weggehen für Anfänger. Jana Radičević, geboren 1997 in Podgorica in Montenegro, 2022 Langgedicht zone des neutralen druckes. Rauris.Lyrik. Lyrisch. Von Philipp Theimer "hör auf aus einem einfachen orgasmus etwas philosophisches zu machen," (jana.radičević/lejla.alibašić/bernhard.unterer)

//

brigitta.falkner - strategien der wirtsfindung. findige grenzüberschreitungen. dichtung/zeichnung/forschung/bildaneinanderreihung/verfilmung/vergrafikung/vertonung/vermusizierung/alienartige

parasitenauseinandersetzung.

willi schwimmt mit schwimmring und schwimmschiss im hirn im prinzip i. aus prinzip: i.

//

serbisch-slowenisch-deutsch. die verfremdend-verschärfende lupe versetzt es zu zwei ganz anderen texten. (an)dauerndes dilemma im örtlich-sprachlichen spannungsfeld. text-autor*in-übersetzer*in. in sich ergänzend-erweiternde symbiosen. mehrbedeutungsebenen unter zwei.drei.sprachigkeit.

//

jana.radičević - zone des neutralen druckes. grenzauseinandersetzungen. räumliche neuerungen. auseinandersetzungen zwischen (namens)grenzen und herkunft. (hoch)wasser. in form und spiel. im fluss. in feuchtigkeit. in regen. in see. im eisbergschmelzwasser. im rohrbruch.

zwischensprachlicher vokal-konsonanten-färbungs-rhythmus.

//

cvetka.lipuš - weggehen für anfänger. weg_gehen für anfänge_r. weg. von einem ort. von einer stadt. von vergangenheit. vom gesehenen. loslassen. was bleibt über? kann weggegangen werden? wie (sehr) definiert uns vergangenheit? (wie) schafft sie identität?

das lyrische weggehen als hingehen zum heilenden selbstprozess?

//

zehnuhrdreißig. morgens. was für eine unlyrische uhrzeit.



o))) Bilder: RLT / David Sailer Für DrehPunktKultur berichten Studentinnen und Studenten von Clemens Peck im Rahmen der Lehrveranstaltung „Literaturbetrieb und literarisches Leben in Österreich (Rauriser Literaturtage 2023)“ am Fachbereich Germanistik von den Rauriser Literaturtagen Die Rauriser Literaturtage enden heute Sonntag (2.4.) – www.rauriser-literaturtage.at < Zurück

Weiter >