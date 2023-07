LITERATURHAUS SALZBURG

Kurzkrimis gesucht

04/07/23 Aus Anlass des 15. Krimifestes PENG! schreibt das Literaturhaus Salzburg einen Kurzkrimi-Wettbewerb zur Förderung des Nachwuchses aus. Das Krimifest findet von 9. bis 11. November statt.

Beim Salzburger Krimifest PENG! treten im Literaturhaus an drei Abenden im November jeweils mehrere Autorinnen und Autoren mit ihren Neuerscheinungen in Kurzlesungen und moderierten Gesprächen auf – mit DJ-Musikintros passend zum jeweiligen Buch. Heuer also auch ein Wettbewerb: Gefragt sind Texte von jungen Autorinnen und Autoren zwischen 18 und 28 Jahren auf Deutsch, die eine spannende Kurzgeschichte (in Prosa) erzählen, mit dem beliebten Genre literarisch-spielerisch umgehen (etwa in Form eines kurzen Stücks) oder sich in einem kritischen Essay mit dem Gegenwartskrimi befassen. Wie kurz ist kurz? 15.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) sind das Limit. Einsendeschluss ist der 1. August.

Der Erste Preis ist mit 2.500 Euro dotiert, der zweite mit 1.500 Euro, der dritte mit 1.000 Euro. Die Prämiierten werden zu PENG! Nach Salzburg eingeladen, Fahrt- und Hotelkosten werden vom Literaturhaus übernommen. (Literaturhaus Salzburg)