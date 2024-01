Feinde? Freunde?

HINTERGRUND / MOZART UND SALIERI / MOZARTWOCHE 2024 05/01/24 Antonio Salieri, der legendäre „Mozart-Mörder" – Mythen, Geschichten und nicht zuletzt der Blockbuster Amadeus haben über die Zeiten ein Bild über Salieri und sein Verhältnis zu Mozart gezeichnet, das näherer Betrachtung nicht standhält. Die Mozartwoche 2024 begibt sich auf Spurensuche. Von Heidemarie Klabacher „In mancher Hinsicht war Antonio Salieri, 1750 bis 1825, damals der erfolgreichere Musiker, mit einer stattlichen Karriere am kaiserlichen Hof", erzählt Mozartwochen-Intendant Rolando Villazón. „Er war ab 1774 Kapellmeister und ab 1788 Hofmusikdirektor. Mozart musste sich hingegen als freier Künstler durchschlagen und sich mit dem Titel eines k. k. Hofmusicus begnügen." Salieri war der meistgespielte Opern-Komponist seiner Zeit, allein seine Oper Axur stand bis 1805 über hundert Mal auf den Spielplänen in Wien. Salieri war ein anerkannter Gesangspädagoge und gefragter Kompositionslehrer: „Beethoven und Schubert suchten seinen Rat, später unterrichtete er auch Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang. Mozart hingegen schätzte das Unterrichten kaum, wenn dann unterwies er überwiegend Freunde und Laien." Waren Mozart und Salieri Feinde? Freunde? „Weder noch", sagt Villazón. „Sie waren sicherlich Kontrahenten, einander Ansporn, ihre Konkurrenz wirkte sich durchaus befruchtend auf ihre Kompositionen aus." So habe Salieri Mozart zu Meisterwerken wie Così fan tutte und La clemenza di Tito animiert. Unvergessen ist auch der musikalische Opernwettstreit 1786 am Kaiserhof, den Salieri mit dem Einakter Prima la musica e poi le parole für sich entschieden haben soll. Mozart hatte mit Der Schauspieldirektor wohl das Nachsehen. Beide Einakter entstanden im Auftrag Kaiser Josephs II. für ein Fest in der Orangerie von Schloss Schönbrunn und kamen dort gemeinsam zur Uraufführung. Im dritten Mozartwochenkonzert der Wiener Philharmonier erklingen Auszüge aus den beiden Wettkampfstücken.