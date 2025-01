Mozartwoche

f Share Tweet MOZARTWOCHE / MARIONETTENTHEATER 26/01/25 Die Gärtnerin aus Liebe wandelt mit weiteren zierlichen Stars aus Holz und Stoff in einer Neuinszenierung des Marionettentheaters – in Kooperation mit Stiftung und Universität Mozarteum – über die liebliche Rokkoko-Bühne. Moderne Dialoge ersetzen die Rezitative in der wohl kompliziertesten aller Liebes-Verwirrungen. Von Heidemarie Klabacher Am 13. Jänner 1775, also vor 250 Jahren, feierte Mozarts Oper La finta giardiniera KV 196 Premiere im Münchner Salvatortheater. Und vor fünfzig Jahren entstand die Produktion des Marionettentheaters für die Mozartwoche 1976. Grund genug für eine aktualisierte Wiederaufnahme in der Regie von Philippe Brunner. Regie „damals“ führte der im Vorjahr verstorbene Klaus Gmeiner. Die Kostüme schuf Marie-Luise Walek, die Szene der legendäre „Karajan-Bühnenbildner“ Günther Schneider-Siemssen, der zwischen 1952 und 1991 alle Produktionen des Salzburger Marionettentheaters ausgestattet hat. Bis in die 1990er-Jahre war Die Gärtnerin aus Liebe im Repertoire. Schneider-Siemssen habe, so Brunner, die kleine Bühne als Modell und Blaupause für seine künstlerischen und technischen Ideen benutzt. „So entwarf er zum Beispiel für die Gärtnerin ein sogenanntes Wandelpanorama – einen viele Meter langen, bemalten Gobelintüll, der Verwandlungen auf offener Bühne von links nach rechts, und umgekehrt, erlaubt und somit Zwischenvorhänge für Umbauten zwischen den Szenen und Schauplätzen überflüssig macht“, erklärt Philippe Brunner, der Regisseur der Neuproduktion, im Programmheft zur Mozartwoche. Auch bei der Premiere am Samstag (25.1.) verzauberte die zarte Garten-Idylle „angelehnt an die großartigen Gemälde von Antoine Watteau aus dem frühen 18. Jahrhundert“. Dass darin eines der kompliziertesten Liebes-Verwirrungs-Spiele der Operngeschichte abgeht, erhöht den Reiz. Die Titelfigur ist „eigentlich“ eine Gräfin, die nach einem Mord-Anschlag – oder auch nur einem missglückten Leidenschaftsanfall – durch ihren Geliebten unerkannt Vergessen in niederer Arbeit sucht und natürlich nicht findet. Dass der besagte Geliebte als Verlobter der versnobbten Nichte ihres Dienstgebers (der heillos in seine Gärtnerin verknallt ist) aufkreuzt, soll als Erinnerungsstütze reichen. Die Rezitative sind gestrichen, eine gute Idee. Studierende des Departments Schauspiel, Regie & Applied Theatre am Thomas Bernhard Institut der Universität Mozarteum sprechen dafür die neu geschriebenen knackigen und erfrischend un-barocken Dialoge. Die Musik kommt natürlich vom Band. Es ist nicht mehr die „historische“ Einspielung unter der Leitung von Hans Schmidt-Isserstedt (mit Jessye Norman, Helen Donath, Tatiana Troyanos, Ileana Cotrubas und Hermann Prey) die vor fünfzig Jahren abgespielt wurde. Die Erkenntnise der Aufführungspraxis berücksichtigen wollend, habe man sich für eine Einspielung unter der Leitung von René Jacobs entschieden, so Philippe Brunner. Diese Einspielung, Harmonia Mundi 2012, mit dem Freiburger Barockorchester und Sophie Karthäuser in der Titelrolle, ist noch immer sehr gut zu hören. Die Kunst der Puppenspielerinnen und Puppenspieler ist immer wieder betörend. Die Gärtnerin aus Liebe – weitere Aufführungen im Rahmen der Mozartwoche am Samstag (1.2.) um 15 Uhr und am Sonntag (2.2.) um 11 Uhr im Marionettentheater – mozarteum.at Bilder: Salzburger Marionettentheater, Bernhard Müller