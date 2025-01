MOZARTWOCHE / MOZART À LA CHAPLIN

27/01/25 Mozart à la Chaplin ist freilich ein griffiges Mozartwochen-Thema. Tatsächlich ist es mehr eine Studie zur Aneignung des Duktus seiner Musiksprache zu Stummfilm-Material. Musik von folksmilch und Filme bedienen sich gegenseitig kongenial mit ihrem Spielwitz.

Von Erhard Petzel

Nicht alles, was nach Mozart benannt ist, kann auch in die Mozartwoche integriert werden. Laut Maria Reiser arbeitet aber diese mit dem Mozartkino seit vier Jahren an der Verwirklichung des Programms, das nun am 26. und 30. Jänner 2025 an dieser Stätte stattfindet. Getragen wird es von zwei Stummfilmen von Charly Chaplin aus dem Jahr 1917. The Cure entstand im Kontrakt der Mutual Film Corporation, The Adventurer ist dann der letzte der zwölf in dieser Konstellation entstandenen Filme. In der Kuranstalt nimmt Chaplin die Rolle eines trunksüchtigen Dandys ein, dem das Heilwasser dort so gar nicht zusagen will. Sein Reisegepäck besteht aus einem riesigen Koffer voll mit Spirituosen. Selbstredend, dass sich in Abwesenheit des Besitzers auch Unbefugte am geistigen Nass vergreifen, sodass der Kurdirektor ob dieses ganzen Ärgernisses die Order gibt, den Alkohol zu vernichten. Das geschieht natürlich nicht im Sinne der öffentlichen Ordnung, da der unbedarfte Bedienstete die Schnapsflaschen im Heilwasserbrunnen entsorgt. Die Folge lässt sich denken. Der Geschmackswandel beim Hauptprotagonisten auch.

Natürlich geht es aber auch um amouröse Gefühlskonstellationen und die Überwindung eines Widersachers, der wie alle aus dieser Wohlstandsgesellschaft mit Gicht oder ähnlichen Wehwehchen hadert. Klassisch die Szenen mit einer Drehtür, absurd die Massivität eines Monster-Masseurs. Die Gags und dramaturgischen Pointen sind unverbraucht wie eh und je.

In The Adventurer sind letztlich die Grundbausteine ähnlich, auch hier punktet Chaplin mit seiner damals noch jugendlichen Körpergewandtheit. Allerdings ist die dramatische Ausgangslage schärfer. Als Ausbrecher rettet er auf der Flucht eine reiche Braut, mit etwas Zurückhaltung auch deren Mutter und widerwillig auch deren Bräutigam (hier wiederum der unvergleichliche Eric Campbell als monströser Widerling). Das bringt ihm den Einzug in die High Society und das Herz der angebeteten Schönen (Edna Purviance). Natürlich lässt sich die Herkunft nicht lange geheim halten und bietet herrlichen Slapstick in der Verfolgung durch die Polizei. Fluchtende offen.

Was aber hat das mit Mozart zu tun, abgesehen davon, dass er wohl sein pures Gaudium dabei gehabt hätte? Christian Bakanic auf Akkordeon und Percussion, Klemens Bittmann mit Violine und Mandola und Eddie Luis mit Kontrabass und Stimme arrangieren als Musikgrundlage für die Filme Themen von Mozart. Unter anderem. Passend zur Szenerie und zum Jahresregenten greift man auch zur Fledermaus. Über weite Strecken kitzelt man aus den Instrumenten alle möglichen Effekte zur Untermalung der Filmhandlung, wie es sich eben für eine Stummfilm-Musik-Band gehört. Schüsse aus Feuerwaffen sind da trivial, auch wenn sie präzisen Einsatz erfordern, komplexere Schallereignisse überraschen mit bunter Instrumentation (ein Flexaton kann da schon für vokalen Ausdruck herhalten).

Ouvertüren zu den Filmen bieten folksmilch dann Gelegenheit, sich als gewitztes Ensemble für den Einsatz absoluter Musik zu präsentieren. Da werden die Figaro-Ouvertüre, die g-Moll-Sinfonie oder das Lacrimosa aus dem Requiem ins Zentrum gerückt, während zu den Filmen immer wieder der Türkische Marsch dominiert oder das Andante grazioso aus der Klaviersonate A-Dur KV 331 eine innige Beziehungsszene begleitet.

Freilich sind das Paraphrasen, den jeweiligen Anforderungen und Bedürfnissen angepasst. Die drei Musiker werfen sich die Stöckchen zu, um eine vielfältige und abwechslungsreiche Dynamik zu entfachen, genießen sich aber auch im wilden Unisono und mischen geschmackvoll virtuose Spieltechnik mit Effekten. So wird die Geige mit Leidenschaft wüst gekratzt. Die Begeisterung des Publikums bringt dann eine typische folksmilch-Zugabe mit einer Tango-Paraphrase über Michael Jackson. Das Konzept zeigt aber auch, wie heutiges Verständnis von Virtuosität und Komik sich mit den Qualitäten der früheren Genies zu einem herrlichen Ereignis verbinden lässt, bei dem das Lachen über die Misslichkeiten der menschlichen Existenz einen gesunden Weg zu möglicher Katharsis eröffnet. Das wirkt jedenfalls befreiend.

Bilder: ISM / Wolfgang Lienbacher