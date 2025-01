Mozartwoche

Alle Berichte von der Mozartwoche Das Programm der Mozartwoche 2025 Auf dem Parnass

f Share Tweet MOZARTWOCHE / HAGEN QUARTETT 29/01/25 Vor vierzig Jahren wurde das Salzburger Hagen Quartett vom Geiger Henryk Szeryng im Großen Saal des Mozarteums für die Jeunesse Musicale gewürdigt. Im gleichen Raum überwältigten seine Mitglieder Dienstag (28.1.) mit der Trias Bach, Haydn und Mozart. Ein absoluter Höhepunkt. Von Horst Reischenböck Was Johann Wolfgang von Goethe einst am Musizieren von vier gleichberechtigten Partnern rühmte, nämlich als Hörer dem Diskurs jeder daran beteiligt einzelnen Stimme etwas abgewinnen zu können, wurde das Hagen Quartett hier wieder einmal in allen Facetten und auf spieltechnisch allerhöchstem Niveau gerecht. Das begann zu dieser Nachmittagsstunde mit den ersten vier Fugen des Thomaskantors aus der Kunst der Fuge BWV 1080, von Bach selbst als Contrapuncte apostrophiert: ein intellektuell-kühler Beginn, zwar tonschön ausgewogen, aber vielleicht emotional noch distanziert. Nach ruhig pulsierendem Anfang waren dann doch in der dritten Fuge Johann Sebastian Bachs belebende Gedanken zu vernehmen. Zu Unrecht wird jenem halbem Dutzend Streichquartetten von Joseph Haydn, die er, eher unüblich, auf die zwei Opus-Nummern 54 und 55 verteilte, weniger Aufmerksamkeit zuteil. In das Quartett G-Dur-Hob. III/58 verpackte er eine Art von kammermusikalischem Konzert für zwei Violinen. Lukas Hagen und Rainer Schmidt kosteten dies auf der Basis von Veronika Hagens Viola und Bruder Clemens' Violoncello genüsslich aus. Nach der nicht als solche bezeichneten zarten Serenade regte Haydns Witz mit dem ungewöhnlich fünftaktig aufgebauten Menuetto zum Nachdenken darüber an, ob und wie man dazu wohl tanzen könnte. Was beim abschließend pointierten Contretanz-Rondo gewiss leichter fiel. Nach der Pause dann noch eine weitere Steigerung mit Wolfgang Amadé Mozarts erstem, seinem Freund Haydn gewidmeten Quartett G-Dur KV 387. Seinen Worten nach „Frucht langwieriger Arbeit“, kostete diese das Hagen Quartett so differenziert, faszinierend in allen Momenten aus wie kaum erlebt. Bereits im nachdrücklichst differenziert ausgelotet gestalteten Kopfthema des einleitenden Allegro vivace assai, auf das die verinnerlichte, dynamisch fein abgestufte Deutung des ausufernsten aller Menuette Mozarts folgte. Da konnte man nur noch schwärmen, auch über das Andante cantabile. Leider hat der ORF diese kammermusikalische Sternstunde nicht aufgezeichnet. Bilder: ISM / Wolfgang Lienbacher