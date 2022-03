Next generation Mozart Soloists

HINTERGRUND / MOZARTEUMORCHESTER 24/03/22 Sämtliche Instrumentalkonzerte Wolfgang Amadé Mozarts sollen für eine umfangreiche CD-Edition aufgenommen werden, um jungen und begabten Instrumentalistnnen und -solisten, die sich bereits in Wettbewerben und auf Konzertpodien bewährt haben, eine Plattform zu bieten. Dieses CD-Projekt hat die Schweizer Orpheum-Stiftung mitten in der schwierigen Pandemie-Zeit 2020 auf den Weg gebracht. Orchesterdirektor Siegwald Bütow: „Da das Projekt in idealer Weise zum besonderen Profil des Mozarteumorchesters Salzburg passt, habe ich mich sehr gefreut, als der Dirigent und künstlerische Leiter der Orpheum-Stiftung, Howard Griffiths, fragte, ob wir uns an diesen Aufnahmen beteiligen wollen. Inzwischen sind wir mittendrin und haben bereits zahlreiche Konzerte für verschiedene Instrumente bei uns im Orchesterhaus aufgenommen." Das Bild zeigt Mélodie Zhao bei einer Aufnahme im Sommer 2021 im Orchesterhaus. Sie ist eine Frühstarterin: Die in der Schweiz geborene Pianistin hat schon als Dreizehnjährige die 24 Etüden von Chopin eingespielt und als Neunzehnjährige alle Klaviersonaten von Beethoven aufgenommen. Bisher sind zwei CDs in der Reihe erschienen, die zweite mit dem Mozarteumorchesters und den Solisten Mélodie Zhao (Klavier), Ziyu He (Violine) und Theo Plath (Fagott). Weitere kann man am 1. April im Zyklus Heimspiel im orchesterhaus live kennen lernen: Mit dem Mozarteumorchester unter Howard Griffiths spielen Gabriel Pidoux (Oboe), Ziyu He (Violine) und Filippo Gorini (Klavier). (dpk-krie) Konzert in der Reihe „Heimspiel" am 1. April um Uhr im Orchesterhaus Salzburg – www.mozarteumorchester.at

Die CD kann man kaufen oder online abspielen (Spotify etz.). Die bisher erschienenen Aufnahmen und kurze Künstlerporträts – orpheum.ch Bild: MOS / Erika Mayer