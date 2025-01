Operneinspielung des Jahres

CD / DOROTHEE OBERLINGER 07/01/25 In Salzburg nehmen wir Dorothee Oberlinger vor allem als Blockflötistin und Leiterin des Departments für Alte Musik an der Universität Mozarteum wahr. Mit ihrem Ensemble 1700 produziert sie aber auch Jahr für Jahr als Dirigentin Opern bei den von ihr geleiteten Musikfestspielen Potsdam Sanssouci. Beim OPUS Klassik 2024 wurde die Einspielung der Opera buffa I Portentosi Effetti della Madre Natura von Giuseppe Scarlatti als „Operneinspielung des Jahres" ausgezeichnet. Die Produktion der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci im Jahr 2022 wurde damals auch beim Festival Musica Bayreuth gegeben. Zuvor war 2021 bereits die Operneinspielung von Giovanni Battista Bononcinis Polifemo mit Dorothee Oberlinger und dem von ihr 2002 gegründeten Ensemble 1700 als Weltersteinspielung mit dem OPUS Klassik ausgezeichnet worden. Die seinerzeit in ganz Europa erfolgreich gespielte Oper I Portentosi Effetti della Madre Natura von Giuseppe Scarlatti (mutmaßlich ein Enkel von Alessandro Scarlatti) wurde von Friedrich dem Großen nach Berlin geholt: erst ans Opernhaus Unter den Linden, 1768 dann auch in sein damals nagelneues Schlosstheater im Neuen Palais. Am selben Ort erlebte das Werk als Produktion der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci 2022 – aufgespürt von Dramaturg Peter Reichelt und dank der Forschungsarbeit und kritischen Edition des römischen Musikwissenschaftlers Francesco Russo mit dem Ensemble 1700 unter der künstlerischen Leitung von Dorothee Oberlinger seine Wiederauferstehung. Librettist dieser Oper war Carlo Goldoni. Es ist ein Gedankenexperiment im Geist der Aufklärung, ähnlich Jean-Jaques Rousseaus Roman Émile. Eine Art Kaspar-Hauser-Geschichte: Aus totaler Isolation stolpert der rechtmäßige, seit seiner Kindheit gefangen gehaltene König von Mallorca Celidoro plötzlich in die Freiheit. Alles ist ihm neu: Die Welt, die Menschen, die verwirrende Gegenwart der Frauen. Ständig kollidieren seine Naturinstinkte mit rätselhaften Regeln. Wie er durchs Dickicht der Macht- und Liebesspiele seinen Platz in der Gesellschaft findet, führt die 1752 in Venedig uraufgeführte leichtfüßige Oper aufs Amüsanteste vor. (dpk-krie) Giuseppe Scarlatti, I Portentosi Effetti della Madre Natura. Sony dhm 19658794542. Weitere Einspielungen beim gleichen Label mit dem Ensemble 1700 unter der Leitung von Dorothee Oberlinger: Andreas Bernasconi, L'Huomo (2024), Georg Philipp Telemann, Pastorelle en musiqe (2022), Giovanni Battista Bononcini, Polifemo (2021) – www.ensemble1700.de Dorothee Oberlinger leitet am Freitag (10.1.,15 Uhr) und am Sonntag (12.1., 11 Uhr) das Abonnementkonzert der Camerata Salzburg im Großen Saal des Mozarteums. Ein Programmbogen vom Frühbarock bis John Cage unter dem Motto "Ombra e luce" – camerata.at

Am Samstag (12.1., 15 Uhr) tritt sie ebenfalls mit der Camerata auf, in einem "Generationenkonzert" im DomQuartier – www.domquartier.at Bild: Ensemble 1700