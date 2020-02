Mozartwoche

LANDESWETTBEWERB / PRIMA LA MUSICA 05/02/20 Im Jahr 2016 gab es beim Wettbewerb prima la musica erstmals eine Wertung für Volksmusikensembles, eine Sonderkategorie für Salzburg. Diese wird im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgeschrieben, beim bevorstehenden Landeswettbewerb also zum dritten Mal. Der Landeswettbewerb findet von 18. bis 22. Februar statt. In der Sparte Volksmusikensemble waren Musikantinnen und Musikanten bis zum 21. Lebensjahr, Sängerinnen und Sänger bis zum 25. Lebensjahr eingeladen, die in der Gruppe von drei bis acht Mitwirkenden alpenländische Volksmusik spielen bzw. singen. 16 Ensembles haben sich angemeldet. Sie werden sich am letzten Tag des Landeswettbewerbs (22.2.) im Solitär der Jury stellen. Um Erste Preise und um die Möglichkeit, am Bundeswettbewerb (von 23. Mai bis 2. Juni in Feldkirch) teilzunehmen, bewerben sich bei prima la musica Salzburger Nachwuchsmusiker von 6 bis 21 Jahren in den solistischen Wertungskategorien Streich-, Tasten- und Zupfinstrumente sowie Gesang und in den kammermusikalischen Kategorien Blockflöte, Holzbläser und Blechbläser. Aber für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es gar nicht um Erste Plätze. Der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb prima la musica ermöglicht eine musikalische Standortbestimmung. Alle, die sich der Konkurrenz stellen, erhalten ein qualifiziertes Feedback über ihren aktuellen Entwicklungsstand am Instrument oder im Ensemble. Diese Form des Wettbewerbes habe sich seit Jahrzehnten bestens bewährt und werde von den Teilnehmern sehr geschätzt, so die Veranstalter des Wettbewerbs. Das neu entwickelte Format prima la musica PLUS ist speziell auf den Studieneintritt ausgerichtet und zielt auf das Niveau, das für den Eintritt in Musikuniversitäten oder Konservatorien erforderlich ist. Alle Wertungsspiele sind frei zugänglich, Zuhörer sind willkommen – Der Zeitplan zum Download

Das regionale Abschlusskonzert mit ausgewählten Preisträgern findet am 8. März um 17 Uhr im Carabinierisaal der Alten Residenz statt. Dazu kann man sich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anmelden Bilder: prima la musica / Neumayr < Zurück

