INTERNATIONALER MOZART-WETTBEWERB 11/02/20 Es ist das erste Mal, dass Hornisten beim Internationalen Mozartwettbewerb der Universität Mozarteum zum Zug kommen. Ihre Ausscheidung beginnt heute Dienstag (11.2.). Künstlerischer Leiter und Juryvorsitzender in der Sparte Horn ist Hansjörg Angerer, der Leiter des Departments für Blas- und Schlaginstrumente sowie Chefdirigent der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg. Als Auftragswerk komponierte der Weimarer Komponist, Organist, Dirigent und Hochschullehrer Michael Kapsner die Fa(n)FaRe für Horn und Klavier, Pflichtstück in der ersten Wettbewerbsrunde. „Mozart hat vier bedeutende Hornkonzerte geschrieben, deshalb haben wir in diesem Jahr auch dieses Instrument berücksichtigt", so Hannfried Lucke, Vizerektor für Kunst der Universität Mozarteum Salzburg. Er hat die Gesamtleitung des Internationalen Mozartwettbewerbes 2020. Zur Premiere der Sparte Horn beim Internationalen Mozartwettbewerb erläutert der Jury-Vorsitzende Hansjörg Angerer: „Für Mozart – der mit Joseph Leutgeb, einem der führenden Hornisten seiner Zeit befreundet war – hatte das Horn eine große Bedeutung, was sich sowohl in zahlreichen Kammermusik-Kompositionen wie auch in etlichen großen Werken, etwa seinen Hornkonzerten oder Opern, widerspiegelt. Diese verlangen eine hohe Virtuosität des Hornisten bzw. der Hornistin und loten die Möglichkeiten des Instruments in gekonnter Weise aus. Aus diesem Grund war es nicht nur höchste Zeit für die erstmalige Austragung des Wettbewerbes in der Sparte Horn, sondern vielmehr eine logische Weiterentwicklung der Idee des Internationalen Mozartwettbewerbes." Von den 41 Bewerberinnen und Bewerbern wurden 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Ländern für den Wettbewerb 2020 zugelassen. Auf die Erstplatzierten warten hochdotierte Preise sowie Sonderpreise - der 1. Platz wird mit 10.000 Euro, der 2. Platz mit 7000 Euro und der 3. Platz mit 5000 Euro ausgezeichnet. (Universität Mozarteum) Die erste Wettbewerbsrunde beginnt heute Dienstag (11.2.) um 17 Uhr im Solitär der Universität Mozarteum. Finalkonzert ist am 15. Februar um 19 Uhr im Großen Saal der Stiftung Mozarteum – Der Zeitplan der Vorrunden Bilder: Universität Mozarteum / Christian Schneider (1); Franz Neumayr (1) Weiter >