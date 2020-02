Mozartwoche

f Share Tweet INTERNATIONALER MOZARTWETTBEWERB / ABSCHLUSS 16/02/20 Die Südkoreanerin Haeree Yoo hat am Samstag (15.2.), im Finalkonzert des Internationalen Mozartwettbewerbs der Universität Mozarteum, alle möglichen Preise in der Sparte Horn eingeheimst. Die 24jährige spielte – so wie ihre Mitkonkurrenten in der Finalrunde - Mozarts Konzert für Horn und Orchester Es-Dur KV 495, begleitet von den Salzburg Orchester Solisten unter der Leitung von Tibor Bogányi. Dafür bekam sie nicht nur den Ersten Wettbewerbspreis (10.000 Euro) zugesprochen. Auch das Publikum plädierte für die Südkoreanerin, und die beiden Sonderpreise der Sparte Horn (jener für die beste Interpretation des Auftragswerkes „Fa(n)FaRe für Horn und Klavier“ von Michael Kapsner und jener für die beste Interpretation eines Werkes von Mozart) gingen ebenfalls an sie. Haeree Yoo spielte lange Klavier, bevor sie mit 16 Jahren das Horn für sich entdeckte. Anschließende nationale und internationale Erfolge bestätigten sie in ihrer Entscheidung. Im Oktober 2018 wagte sie nach dem Bachelor-Abschluss in Südkorea den Schritt nach Europa und zog nach Berlin, um an der dortigen Universität der Künste ihren Master zu machen. Was die Wettbewerbsgewinnerin über Mozart sagt, gilt natürlich nicht nur fürs Horn: „The tricky thing about Mozart is that it looks simple at first. But the more you deal with it, the more difficult it gets.“ Mozart wird umso schwieriger, je intensiver man sich auf seine Musik einlässt. Zweitplatzierter im Horn-Wettbewerb ist der 23-jährige Daniel Loipold, Sohn zweier Berufsmusiker. Mit fünf bekam er sein erstes eigenes Instrument und schon bald gab es für den Hornisten nur mehr ein Ziel – Berufsmusiker zu werden. Mit seiner Fixstelle als Solohornist im Bruckner Orchester Linz ist ihm das bereits 2016 gelungen. Auch mit dem Brass-Quintett „Brass Boys“ ist Daniel Loipold seit mehr als zehn Jahren erfolgreich unterwegs. Der 3. Preis wurde dem 28jährigen Spanier Adrian Diaz Martinez zugesprochen. Er war bereits in jungen Jahren im Orchester des Schleswig-Holstein Musik Festivals sowie im Gustav Mahler Jugendorchester aktiv und bekam 2017 den Zweiten Preis sowie den Publikumspreis beim renommierten internationalen Hornwettbewerb „Citta Portia“ in Italien. Für den Internationalen Mozartwettbewerb 2020, der in den Sparten Violine,Klavcier und Horn ausgetragen wurde, hatten sich insgesamt 182 Bewerberinnen und Bewerber aus 37 Ländern angemeldet. (Universität Mozarteum) Bilder: Universität Mozarteum / Christian Schneider Die Gewinnerinnen in den Sparten

