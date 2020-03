PHILHARMONIE SALZBURG

04/03/20 Rolando Villazon und Philharmonie Salzburg in Eferding: Neue Internationalität bringt ein neues Klassik-Open-Air. Ins Programmbuch zur neuen Spielzeit hat sich sogar UHBP eingebracht mit einem Grußwort zum Beethoven-Jahr. Und in einem Konzertformat sitzt das Publikum dort, wo sonst nur die Musiker sitzen: Hinter dem Notenpult.

Von Heidemarie Klabacher

„In dem neuen Konzertformat sitzt das Publikum dort, wo die Musik entsteht! Die Eintrittskarte wird zu einem Platz neben den Geigen, den Kontrabässen, einem der Blasinstrumente oder vielleicht sogar neben der Pauke. Hautnah und mitten drinnen im großen Klangkörper wird die Musik deutlicher erlebbar“, schwärmt Elisabeth Fuchs von ihrer neuesten Idee: „Ein Konzert ohne Bühne, Graben, Rang oder Parkett.“ Die Premiere dieses neuen Formats am 2. April in der Panzerhalle sei schon fast ausverkauft, freuen sich Elisabeth Fuchs und Manuela Reichert, die kaufmännische Geschäftsführerin der Philharmonie Salzburg.

Umtriebigkeit auf allen Linien! Programm-Schienen allein in der Stadt Salzburg: „Mitten im Orchester – das neue Konzertformat in der Panzerhalle“. „Philharmonie Salzburg-Abo im Großen Saal des Mozarteums – der Klassiker“. „Vorabend-Konzerte in der Großen Universitätsaula – mit Moderation“. „Symphonische Familienkonzerte mit Aktion und Interaktion“. Und natürlich: „Schüler und Lehrlingskonzerte im Großen Festspielhaus“.

Dazu kommen Termine wie das Eröffnungskonzert der Paul Hofhaimer Tage Radstadt oder die Konzerte der Ensembles der Philharmonie Salzburg in Bad Hofgastein. Auftritte in Kunzelsau oder in Linz auch nur zu erwähnen, würde den Rahmen sprengen. Denn es gibt etwa noch den großen Block der Kinderfestspiele: Allein die Kinderfestspielwoche im amadeus terminal 2 des Salzburger Flughafens von 18. bis 29. Mai umfasst heuer 352 Workshops für Kindergarten- und Volksschulgruppen. Familienkonzerte gibt es das ganze Jahr über, in der Stadt Salzburg, aber auch in ihrer Ausformung als Gmundner Keramik Familienkonzerte oder Familienkonzerte in Bad Hofgastein. Das die Kinderfestspiele bei der Kinderwoche in St. Johann und beim Education Music Festival in Peking zu Gast sind, erstaunt nicht.

Im Vorjahr ware es 110 Orchesterkonzerte, darunter 65 Konzerte für Kinder und Familien und sechs für Lehrlinge und Jugendliche. 106 Kammerkonzerte, davon neun für die ganze Familie. Fünf Almklassikkonzerte. Drei CD-Produktion. Eine China Tournee. Auch sonst hat die Philharmonie Salzburg, 1998 gegründet und seithert geleitet von Elisabeth Fuchs, eindrückliche Zahlen zu vermelden: 347 Workshops für Schulklassen und Kindergartengruppen. 11.600 Besucherinnen und Besucher bei Eigenveranstaltungen. 53.800 bei Gastveranstaltern. 30.500 Gäste bei Eigen- und 11.900 bei Gastveranstaltungen der Kinderfestspiele. 17.000 Kinder bekamen die Moldau-CD der Kinderfestspiele geschenkt. 9.000 Kinder durften nach einem Tutorial mit Elisabeth Fuchs ihre Schlagzeugsticks mit nach Hause nehmen. Das sind die Zahlen des Vorjahres, die Elisabeth Fuchs und Manuela Reichert, die kaufmänniche Geschäftsführerin der Philharmonie Salzburg, nicht ohne berchtigten Stolz präsentierten: „Ob Klassik, Cross-Over, Education oder Starkonzerte, die Philharmonie Salzburg und die Kinderfestspiele sind als Veranstalter aus Salzburg nicht mehr wegzudenken.“

Im Jänner debütierte die Philharmonie Salzburg mit dem Format Lehrlingskonzert bei der Mozartwoche von Rolando Villazon, der mit der Philharmonie Salzburg heuer in Eferding bei einem Open Air-Konzert als Sänger kooperiert.

Die Spielzeit 2020/21 bringt, neben dem Abo-Zyklen oder den Kinderfestspielen einmal mehr zahllose Auftritte in Stadt und Land Salzburg, in ganz Österreich und im Ausland. Die vier Abo-Konzerte im Großen Festspielhaus stehen von von Haus aus unter dem Cross Over-Zeichen und paaren etwa Beethovens Neunte mit Jazz. Und auch die Programme der „klassischen“ Abo-Konzerte im Großen Saal des Mozarteums (zwei davon ausnahmsweise wegen Umbaus in der Großen Universitätsaula) umfassen neben Mahler, Brahms, Chopin, Mozart oder Schumann auch wieder weniger „Klassisches“. Darunter eine ganze Ennio Morricone Musiknacht oder die Österreichische Erstaufführung des Ping-Pong-Konzertes des Amerikaners Andy Akhio mit dem Percussionisten und Tischtennisspieler on Stage Georgi Varbanov. Der hantiert mit Marimba-Schlägel wie Tischtennis-Schläger.

Die CD-Edition der Philharmonie Salzburg hielt bei Redaktions-Schluss bei vier CDs mit Mozart, Mahler, Strauss und Best of Hollywood. Diese sind erhätlich bei allen bekannten Streamingdiensten oder als CD in web-Shop des Orchesters..

Philharmonie Salzburg - alle Zyklen, Termine und Informationen - www.philharmoniesalzburg.at

Bilder: PhS /

