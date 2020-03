Blockflöte lernen via SMS?

UNTERRICHT / MUSIKUM / UNIVERSITÄT MOZARTEUM 16/03/20 Wie geht man im Musikum Salzburg mit der Situation um? Natürlich ist auch da erst wieder frühestens nach den Osterferien Unterrichtsbetrieb. „Wir arbeiten in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion Salzburg und den Behörden daran, wie die Unterrichtssituation in den kommenden Tagen und Wochen im Musikum aussehen wird", heißt es derzeit auf der Website des Musikum. „Damit auch in dieser unterrichtsfreien Zeit gelernt und geübt werden kann, bieten wir unseren Schüler/innen einen alternativen Unterricht. Unsere Lehrenden werden die Kommunikation mit den Schüler/innen bzw. ihren Eltern/Erziehungsberechtigten in einer geeigneten Form (Telefon, E-Mail, SMS, Office365 …) aufrecht erhalten und eine möglichst gute Unterstützung des häuslichen Übens anbieten. Nachdem die Kinder die Regelschule nicht besuchen können, bleibt ihnen wahrscheinlich mehr Zeit zum Üben. Wir möchten diese Chance nutzen und unsere Schüler/innen in dieser Zeit zu Hause bestmöglich mit verschieden digitalen Kommunikationsmöglichkeiten – je nach persönlichen Möglichkeiten – unterstützen." Was in einer Institution wie dem Musikum durchaus ein Thema ist in einer solchen Situation, ist das Schulgeld. Dazu erklärt man: „Der aktuelle Unterrichtsausfall erfolgt nicht wegen betrieblicher Gründe des Musikum, sondern wegen des Coronavirus und dessen Einstufung als Pandemie auf Grundlage behördlicher Vorgaben. Die Schulgeldsituation läuft daher wie bisher weiter, das vorgeschriebene Schulgeld ist entsprechend zu leisten." Die Universität Mozarteum hat ja längst ihren Veranstaltungsbetrieb komplett eingestellt, nun sind auch die Universitätshäuser vorerst bis 3. April geschlossen. „Ab sofort findet der gesamte Studienbetrieb – inklusive Prüfungsvorbereitung – im Homework statt", heißt es in der jüngsten Mitteilung an Lehrende und Studierende vom Sonntag (15.3.). „Auch der Prüfungsbetrieb muss nun eingestellt werden. Morgen (also heute Montag, 16.3.) wird ein Plan erarbeitet, wann welche Prüfung nachgeholt werden könnte." Das Rektorat bittet in dem Schreiben die Kolleginnen und Kollegen, Nachholtermine gegebenenfalls auch in den Osterferien zu ermöglichen. (dpk) Bild: Musikum Pinzgau