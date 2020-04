Konzert aus dem Wohnzimmer

KULTUR – VIRTUELL 03/04/20 DrehPunktKultur empfiehlt, auch mal wegzublenden von den Sondersendungen zur unerfreulichen Corona-Lage. Warum nicht Salzburger Kultur online genießen? Zum Nach-Hören und -Schauen oder als Appetitmacher für dann, wenn die Kultur wieder läuft. Heute legen wir Ihnen ans Herz: ein Hauskonzert mit Benjamin Schmid (Violine) und Ariane Haering (Klavier) Das Künstler-Ehepaar wäre gemeinsam mit Freunden am 17. März bei der Stiftung Mozarteum aufgetreten – das wollte nicht mehr sein. Auf dem Programm wäre ein Stück von Krzysztof Penderecki gestanden, das Sextett für Klarinette, Horn, Violine, Viola, Violoncello und Klavier. Dieses Werk zu hören, müssen wir uns nun natürlich gedulden – wenn das Konzert nachgeholt wird, werden sie es programmieren, nun in memoriam. Der polnische Altmeister ist ja dieser Tage 86jährig verstorben. Was Benjamin Schmid und Ariane Haering ausgesucht haben für unseren virtuellen Hausbesuch bei ihnen: zwei Sätze aus Mozarts Violinsonate F-Dur KV 377 (Allegro und Andante/Thema con variationi) sowie das Allegro con spirito aus Beethovens Sonate Es-Dur op.12/3. Die Stiftung Mozarteum stellt unter dem Motto jeden Tag ein „Schmankerl" rund um Mozart online, unter dem Motto #kleinePauseMozart. (dpk) Das Hauskonzert mit Benjamin Schmid und Ariane Haering in der virtuellen Reihe #kleinePauseMozart