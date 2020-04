Streichkonzert und Dankeschön

f Share Tweet SALZBURGER KULTURVEREINIGUNG 14/04/20 Das Veranstaltungsverbot bis Ende Juni trifft nun frontal auch die Kulturvereinigung. Abgesagt werden alle Konzerte im April, aber auch die Abo-Konzerte im Mai - die bei der Kulturvereinigung traditionell die neue Spielzeit eröffnen. Bereits gekaufte Karten können umgewandelt werden zu „Herbstkonzert-Geschenken“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Landes-Krankenhaus und Rotem Kreuz. Von Heidemarie Klabacher Die Kulturvereinigung gibt ihren Abonnentinnen und Abonnenten eine schöne Gelegenheit, sich solidarisch zu zeigen: „Gerade jetzt nehmen wir die großartigen Leistungen der Ärztinnen und Ärzte, der Sanitäter und des Pflegepersonals besonders wahr. Daher möchten wir unseren Kunden und Kundinnen die Möglichkeit bieten, sich direkt bei diesen Menschen zu bedanken.“ Bereits erworbene Konzertkarten für April und Mai können zu „Herbstkonzert-Geschenken“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Landes-Krankenhaus und Rotem Kreuz umgewandelt werden, meldet die Kultuvereinigung. Auch für die Salzburger Kulturvereinigung, „die sich zu 94,6 Prozent durch Kartenverkauf und private Zuwendungen finanziert“, sei das Veranstaltungsverbot eine große wirtschaftliche Herausforderung. „Um die schwierige Lage abfedern und gleichzeitig die Arbeitsstellen ihrer Mitarbeiterinnen, sowie das Programm in der Saison 2020/21 sichern zu können“, habe man auf Kurzarbeit, sowie aus Sicherheitsgründen, auf Homeoffice umgestellt. Das Kartenbüro ist für den persönlichen Kundenverkehr geschlossen. Man biete den Kundinnen und Kunden verschiedene Unterstützungs- und Rückabwicklungsmöglichkeiten, heißt es in einer Aussendung. „Dabei sind wir dankbar für alle, die sich in dieser entbehrungsreichen Zeit mit uns solidarisch zeigen und auf die Rückerstattung verzichten.“ Es wäre ein spannender April gewesen. Aber sogar der liebe Gott muss warten: Abgesagt werden die drei Abo-Konzerte des Mozarteumorchesters und des Bachchors Salzburg unter Karl-Heinz Steffens mit dem Te Deum und der Neunten von Anton Bruckner. Gestrichen die ClassicLounge in der Szene. Gecancelt die Schüler- und Lehrlingskonzerte der Philharmonie Salzburg. Bei der Kulturvereinigung greift das Streichkonzert sogar auf die neue Spielzeit über, wird die neue Saison doch traditionellerweise bereits mit Mai mit dem ersten Abo-Zyklus im Großen Festspielhaus eröffnet. Die Begegnung mit der Dresdner Philharmonie und der Geigerin Leila Josefowicz unter Krzysztof Urbánski entfällt, genau wie der dazu passende Reisevortrag Dresden von Elisabeth Kneissl-Neumayer. Geschlossen ist in den Corona-Tagen auch die Georg Trakl Gedenkstätte. Weitere Informationen zu Konzert-Absagen oder Karten-Umwidmung - www.kulturvereinigung.com Bild: dpk-krie Weiter >