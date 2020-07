Kickoff und Voodoo

TAKE THE A-TRAIN MUSIC FESTIVAL 09/07/20 Vom großen Open-Air mit tanzenden Fans auf dem Bahnhofsvorplatz bis zu Flash-Mob und Walking Concert im Hauptbahnhof. Von Club-Konzerten bis zu kleinen feinen Acts rund um die Elisabethstraße: Das Festival TAKE THE A-TRAIN ist zum sechsten Mal auf Schiene und zieht mittlerweile Fans aus ganz Europa an. Von Heidemarie Klabacher Der A-TRAIN fährt bereits zum sechsten Mal vom Hauptbahnhof ab – heuer eine Station weiter in den nächsten Stadtteil an der Bahnlinie. Von 4. September bis 13. September steigt das Festival. Eröffnung ist am StadtWerk. „Wir freuen uns, das die Kickoff-Veranstaltung am StadtWerk steigt und hoffen, dass das Festival auch dort auf viele begeisterte Gäste aller Generationen treffen wird", sagt Andreas Neumayer. Das Programm wird unterschiedliche Formate bieten – von interaktiven Elementen über Marching Bands bis zu Jazzformationen. TAKE THE A-TRAIN stehe seit 2015 für „unvergessliche Konzerte in ungewöhnlichen Locations rund um den Hauptbahnhof Salzburg. Überraschungen jeder Art waren bei unserem Festival in der Elisabeth-Vorstadt immer inklusive, so wird uns auch die aktuelle Corona-Krise nicht aus der Bahn werfen." Man setze heuer noch mehr auf die lokale wie die nationale Musikszene, so die Verantwortlichen. „Wir werden Abstand halten und uns doch wieder sehr nah sein - im menschlichen und natürlich auch ganz besonders im musikalischen Sinn." Die Zusammenarbeit zwischen dem Verein StadtWerk und dem Festival soll langfristig sein, betonen die Verantwortlichen des Vereins StadtWerk, Vizebürgermeister Bernhard Auinger und Jakob Bonomo von Prisma: „Wir wollen mit TAKE THE A-TRAIN ein breites Publikum ansprechen und einladen." Der Verein StadtWerk ist zeichnet für den gemeinsamen Außenauftritt, die inhaltliche Weiterentwicklung und die Vernetzung innerhalb des Standortes und stehe „ für die Vielfalt der Nutzungen, für einen aktiven und kreativen Arbeits- und Lebensraum" TAKE THE A-TRAIN werde sich in seiner sechsten Ausgabe „auch musikalisch seiner Wurzeln besinnen und die gesamte Bahnhofsgegend beseelen - ob hoch über den Bahnsteigen im Arte-Hotel, im Velorep der Caritas, in der neuen Location Haus Elisabeth oder an intim Genau darum geht es: Das Musikfestival TAKE THE A-TRAIN, das vor fünf Jahren vom Jazzit initiiert wurde, biete „arrivierten und jungen Künstlerinnen und Künstlern Gelegenheit, ihre Musikformate in ungewöhnlichen Locations vor vielen begeisterten BesucherInnen zu präsentieren".en Plätzen im Bahnhofsbereich." Zu erwarten seien „innovative und hochkarätige Musikerlebnisse". Lou Asril etwa, „Senkrechtstarter der österreichischen Soul-R'n'B-Popszene", kommt inst Jazzit. Nils Petter Molvaer & Mino Cinelu geben, ebenfalls im Jazzit, ihre mit Spannung erwartete Österreich-Premiere des New Jazz-Worldmusic-Projektes. Moby Stick, „die Lokalmatadore des Reggae & Dub" und das das österreichisch-türkische Rap-Duo Esrap werden auf der Hauptbühne am Bahnhofsvorplatz zu erleben sein. Lukas Lauermann, laut Der Standard, „derzeit wohl vielseitigste und produktivste Cellist des Landes" wird beim Sonnenaufgangskonzert in der Tanzschule Seifert Publikum und Sonne begrüßen. Voodoo Jürgens spielt in Obertrum im Rahmen des Trumer Hopfenfests. Am 4. September lädt das StadtWerk zum TTATKICK-OFF mit einem bunten Musikprogramm. Den Abschluss bildet die Fahrt im TTAT-Zug von Salzburg nach Hallein: Dort geben ATTWENGER ein Open Air im Industriegelände. www.bahnhoffestival.at Bilder: TTAT Weiter >