Wolferl Potter und der Zauberkelch

MOZARTEUMORCHESTER / FILMMUSIK ZUR ZAUBERFLÖTE 18/09/20 „Der Fantasy-Musikfilm erzählt vom 17-jährigen Tim Walker, der in die Alpen reist, um sein Studium am legendären Mozart-Internat anzutreten. Er entdeckt ein jahrhundertealtes Portal, das ihn in die Welt von Mozarts berühmtester Oper katapultiert." Die Musik zum Film spielt das Mozarteumorchester. Einer Produzenten ist der legendäre Roland Emmerich von Independence Day . Von Heidemarie Klabacher Mozart wird auch eine Fantasy-Story locker aushalten, Wolferl hätte ein wenig Zeitreisezauber vermutlich sogar witzig gefunden und dem Bäsle Kräftiges davon berichtet. Wenn das Mozarteumorchester den Soundtrack einspielt, ist auf der musikalischen Ebene sowieso alles paletti: „Die beliebteste Oper der Welt wird für die große Leinwand adaptiert. Die Dreharbeiten sollen bereits im Frühjahr 2021 unter anderem in Salzburg und Bayern stattfinden", meldet das Mozarteumorchester heute Freitag (18.9.) in einer Aussendung. Das Projekt werde vom Land Salzburg im Rahmen der Filmförderung unterstützt. Die Namen lassen aufhorchen: Produzenten sind Roland Emmerich von Centropolis Entertainment, Christopher Zwickler von Flute Film, Fabian Wolfart sowie Tobis Film. Das mit dem Oscar ausgezeichnete und auf visuelle Effekte spezialisierte Unternehmen Pixomondo wird für die Visual Effects im Film verantwortlich sein. Pixomondo und Emmerich arbeiteten erst jüngst für den Film Midway zusammen, davor für Blockbuster wie 2012 und Independence Day: Resurgence. Große Teile des „Originalwerkes" werden dieser Tage im Großen Saal des Mozarteums unter der Leitung von Leslie Suganandarajah, Musikdirektor im Salzburger Landestheater, eingespielt. Die für den Film neu komponierte Filmmusik von Martin Stock werde im Herbst 2021 aufgenommen. Mit dem Mozarteumorchester Salzburg, „das weltweit für seine Mozart-Expertise anerkannt ist", stehe dem Filmprojekt ein internationales Spitzenorchester zur Seite, „das den hohen Qualitätsansprüchen der modernsten Filmtechnologie in nichts nachsteht", heißt es in der Aussendung. „Wir freuen uns natürlich sehr, für solch ein außergewöhnliches Projekt die Musik liefern zu können und sind schon sehr gespannt auf die neue filmische Präsentation der Mozartstadt Salzburg", so Orchesterdirektor Siegwald Bütow. Die Stiftung Mozarteum begleitet die Filmproduktion inhaltlich, der Gebäudekomplex in der Schwarzstraße werde als Kulisse für die späteren Dreharbeiten zur Verfügung stehen. Florian Sigl, der für seine Werbefilme bereits zahlreiche Preise gewonnen hat und selbst aus dem Bereich der klassischen Musik kommt, wird die Regie führen. Der Arbeitstitel, unter dem das Filmprojekt derzeit läuft, ist, laut Mozarteumorchester, Magic Flute.