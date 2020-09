CAMERATA / CORONA

Sieben Musiker sind Covid-positiv

Zuerst gab's eine Turbulenz, weil die Pianistin Hélène Grimaud aufgrund von Corona-Reiseeinschränkungen ihre Mitwirkung am ersten Salzburger Abo-Konzert der Camerata Salzburg abgesagt hatte. Nun traf es aber das Orchester als Ganzes. Das Bild täuscht natürlich: Schon längst geht kein Orchester so auf Tuchfühlung wie für dieses PR-Foto, das schon vor einigen Jahren entstanden ist. Auch bei der Camerata gelten die unterdessen üblichen Sicherheitsmaßnahmen. In diesem Fall hieß das: Heute Dienstag (29.9.) hätten die Proben für die ersten drei Konzerte dieser Saison in Salzburg, für die Auftritte am Dienstag und Mittwoch nächster Woche im Wiener Konzerthaus beginnen sollen. Und dann wäre es ja gleich weiter gegangen, zu einer Europa-Tournee, die am 10. Oktober in Luxemburg hätte beginnen sollen. Vor diesen Proben haben sich die Orchestermusiker also einem Corona-Test unterzogen, und prompt sind mit Stand Dienstag (29.9.) Abend sieben Mitglieder des Kammerorchesters positiv auf Covid-19 getestet worden. „Drei davon wurden vom städtischen Gesundheitsamt per Bescheid abgesondert, vier weitere von anderen Bezirksbehörden", heißt es in einer Presseaussendung der Stadt. Das Contact-Tracing zum neuen Cluster laufe auf Hochtouren. Abteilungsvorstand Michael Haybäck: „Viele Kontaktpersonen sind bereits abgesondert. Die Gesundheitsbehörde hat dankenswerterweise Verstärkung aus allen Abteilungen der Stadtverwaltung bekommen. Das hilft uns nun enorm, auch diese Herausforderung zu bewältigen." Die Salzburger Konzerte am kommenden Wochenende (2. und 4. 10.) im Großen Saal des Mozarteums sind nun mal abgesagt, nach Ersatzterminen sucht man. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, meldet die Camerata. In einem Interview, das DrehPunktKultur im Frühjahr während der Zeit des Lockdowns mit Shane Woodborne führte, sprach der Camerata-Geschäftsführer auch darüber, wie wichtig Konzertreisen für das Freelance-Orchester seien. Bis zu achtzig Konzerte gibt die Camerata Salzburg jährlich, vierzig davon im Ausland. „Die Camerata ist bereit zu spielen", sagte er damals. Leider ist sie das im Moment nicht. Es ist das zweite Mal, dass ein Salzburger Orchester von Corona betroffen ist. Beim Mozarteumorchester, ganz am Anfang des Lockdowns, traf es einen der Konzertmeister.

