KULTUR – VIRTUELL

12/01/20 Zu den Local Heroes zu rechnen, davon kann sich in der publikumslosen Zeit keine Musikgruppe was herunterschneiden. Aber immerhin: Das Rockhouse rechnet zu jenen, die es mit Live-Streaming halten und so wenigstens virtuell ein wenig Podiums-Normalität suggerieren.

Das freie Salzburger Fernsehen FS1 ist ein verlässlicher Mitstreiter, nicht nur bei der Online-Präsentation von Local Heroes. Auch in Nicht-Corona-Zeiten ist das so. Derzeit werden die Konzerte zwar auf bessere Zeiten verschoben, aber die Bands spielen tatsächlich zu den ursprünglich vorgesehenen Terminen im Rockhouse. Das Live-Streaming durch FS1 ist kostenlos und auf Youtube auch weiterhin greifbar.

Zuletzt war Beat Sepps Band angesagt. Hinter Beat Sepp verbirgt sich der aus dem Salzkammergut stammende Singer-/Songwriter Josef Aichriedler. Seine Leidenschaft zur Musik sei bereits in jungen Jahren erwacht. „Durch intensiven Schallplattengenuss (Bob Dylan, Neal Young, Beatles, …) ist das Interesse immer stärker geworden, selbst Musik zu machen“, und so habe er als Zwanzigjähriger begonnen, autodidaktisch Gitarre zu lernen. Vor zehn Jahren kam es dann zur Gründung von Beat Sepps Band. Jeden Tag steht Josef Aichriedler in seinem Proberaum in Hof bei Salzburg und arbeitet an neuen Liedern. Als „ehrlich und bodenständig“ werden seine Texte beschrieben. In kleinester Formation war man diesmal unterswegs, Beat Sepp wurde nur von Daniel Mayrhofer am Keyboard unterstützt.

In dieser Woche gibt es im Rockhouse wieder den üblichen Input in Sachen Local Heroes: Am Freitag (15.1.) um 20 Uhr wird die 24. Folge von Xtra Ordinary vorgestellt, und es wird der Heimo Erbse Preis verliehen. Beides wäre sozusagen Routine, aber diesmal kann man eben nur virtuell dabei sein. Die nächsten Local Heroes im dann leider noch mit Sicherheit publikumslosen Rockhouse sind am 22. Jänner um 19.30 Uhr Blood & Champagne und Friday's Spirit.

Bilder: Filmstills