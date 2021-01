ROCKHOUSE / HEIMO ERBSE PREIS

Sie liefern das Gesamtpaket zum Start

„Dieses Jahr zeichnet die Jury das Kollektiv aus, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt", sagen Markus Melms, Christian Salić und Max Kickinger, die Stifter des Heimo Erbse Preises. Diese Auszeichnung wurde am Freitag (15.1.) dem Team von Late Hour Music überreicht. Das Late Hour Studio gilt als Talentschmiede der heimischen Musikszene. Neben vielen Stars und internationalen Größen produziert und fördert Harald Mörth schon seit 2007 gezielt talentierte Nachwuchskunstler. Gemeinsam mit seinem Bruder Michael Mörth wird den Kunstlern eine professionelle Plattform geboten. „Vom High End Tonstudio über das Verlagswesen, die Promotion, bis hin zur Produktion von Merchandise werden alle Bereiche für einen qualitativ hochwertigen Release angeboten. Der Heimo Erbse Preis ist heuer höher dotiert als sonst, nämlich mit 5.000 Euro. Bisher waren es 3.000 Euro. Das Preisgeld kommt aus dem Nachlass des Komponisten Heimo Erbse. Wie die jeweiligen preisträger das Geld einsetzen, steht den Künstlerinnen und Künstlern frei, gedacht ist es als Beitrag zu einer konkreten Produktion, etwa einer Ton- oder Videoaufnahme oder auch zur Promotion. Harald und Michael Mörth werden mit dem Preisgeld werden die Produktionen der Label-Künstler Mace (HipHop), Karl Kayzer (Singer-Songwriter) und Coperniquo (Rock) unterstützt. Außerdem kann mit dieser finanziellen Hilfe das erste „Embuna" HipHop-Album, das zehn bis fünfzehn Acts aus dem ganzen Land umfassen wird, realisiert und veröffentlicht werden, freut man sich im Rockhouse Salzburg. Die bisherigen Preisträger: 2009 Mel, 2010 Zufallstreffer, 2011 Playstotype, 2012 The More Or The Less, 2013 Steaming Satellites, 2014 The Helmut Bergers, 2015 Olympique, 2016 Mynth, 2017 Please Madame, 2018 Gospel Dating Service, 2019 Magic Delphin, 2020 Dandelion. (Rockhouse) Die Verleihung des Erbse-Preises und die Präsentation des Xtra Ordinary Vol. 24 Samplers am 15. Jänner im Rockhouse im FS1-Stream – www.facebook.com Bild: Rockhouse / Ludwig Seidl