TAKE THE A-TRAIN MUSIC FESTIVAL 05/07/21 Vom 16. bis 19. September wird das Jazzfestival Take The A-Train neu durch starten: „Vom Jazzit ausgehend rund um den Salzburger Hauptbahnhof wird der Musik-Zug wieder auf Schiene gebracht." Zur Einstimmung gibt es zuvor von 10. bis 12. September wieder das Kick-Off Weekend. Mit der siebten Ausgabe des Festivals Take The A-Train wollen wir die neue Freiheit genießen und dort anknüpfen, wo wir vor der Krise gestanden sind." Auch heuer werde TTAT bestens organisiert über die Bühne gehen und zur erhofften Rückkehr einer kulturellen Normalität einen großen Beitrag leisten, sagt Jazzit-Leiter Andreas Neumayer, der mit Markus Rauchmann das Festival leitet. Locations sind das Haus Elisabeth, „über den Dächern der Stadt im ARTE Hotel" oder die Tanzschule Seifert. „Viele langersehnte Live-Gigs werden unseren Gästen wieder ein Flair der Großstadt und das tolle Gefühl eines großen Musikfestival liefern können." Das musikalische Programm werde, „dem Flair unseres Festivals entsprechend", wieder „eine Vielfalt an spannenden Genres umfassen und dabei natürlich auch wieder neue und ungewöhnliche Locations entdecken". So werde die Saxophonistin Nubya Garcia, „der Star der sehr umtriebigen englischen Jazz-Szene" mit ihrem Spiritual-Jazz gastieren. Michael Rother, Pionier und Legende des Krautrock, wird eines seiner raren Konzerte bei Take The A-Train geben. Die junge lokale Szene wird mit Flirtmachine, Yan Nay, Richard Putz oder Chris Neuschmid vertreten sein. „Nicht zuletzt wird beim großen Abschluss-Open-Air im Heizkraftwerk Mitte Granada spielen!" Auch heuer geht dem Festival zur Einstimmung ein Kick-Off-Weekend voran, berichtet Andreas Neumeyer. Am 10. September werden unterschiedlichste Formate im Stadtwerk Lehen steigen. Der 11. September serviere fünf erfrischende Achterl in Ehr'n auf dem Brauereigelände Obertrum, am 12. September fährt der A-TRAIN nach Hallein zum Open Air mit Cari Cari. (TTAT/dpk) Take The A-Train vom 16. bis 19. September - Kick-Off Weekend von 10. bis 12. September - www.bahnhoffestival.at