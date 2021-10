JAZZ & THE CITY / AUFTAKT

15/10/21 Die mobile Fahrradbühne – Velo Stage – ist etwas Neues bei Jazz & The City . Heute Freitag (15.10.) kommt sie zum ersten Mal in Einsatz, beim Seniorenwohnhaus Nonntal. Die Bewohnerinnen und Bewohner können vom Balkon aus dem spanischen Gitarristen Alejandro Morena lauschen.

Neu ist auch die Open Air-Bühne auf dem Residenzplatz, auf der bis Sonntag unter anderem die amerikanische Jazzsängerin Chanda Rule, Gitarristin Monika Roschers spektakuläres Orgeltrio TMT xplosive, die Latin-Groove-Truppe El Flecha Negra und die Breakbeat-Boogie-Band Café Drechsler auftreten. „Diese Open Air-Bühne ist ein Angebot an all diejenigen, die sich im Außenraum sicherer fühlen“, so Festival-Leiterin Tina Heine. „Die dort programmierten Bands werden für entsprechende Beats sorgen, um den Oktobertemperaturen tanzend trotzen zu können.“

Das ist schon gestern Donnerstag (14.10.)am ersten Abend von Jazz & The City geschehen – da ist dem Publikum Musik von Luca Bassanese in die Beine gefahren. In der Szene Salzburg wurde das Residenzorchester der Elbphilharmonie mit dem Schauspieler Charly Hübner mit Standing Ovations gefeiert. Am selben ort herrschte beim Trio Dell Lillinger Westergaard konzentrierte Stille. Christian Lillinger blieb in der SZENE gleich am Schlagzeug sitzen - das Duo TIRAP mit ihm und Johannes Brecht begeisterte die NachtschwärmerInnen mit lauten Beats und Electronics, wie auch die Band Training im Toihaus – und all das bei freiem Eintritt.

Das Marionettentheater ist zum ersten Mal einbezogen. Dort spielte auf der kleinen Bühne in der Foyer-Bar das Trio How Noisy Are The Rooms, das aus einem Blind Date bei Jazz & The City vor drei Jahren entstanden ist.

Ein paar Streiflichter aufs Angebot der nächsten Tage: Der norwegische Trompeter Nils Petter Molvaer lässt sein aktuelles elektronische Programm hören. Der französische „Teufelsgeiger“ Theo Ceccaldi bietet einen etwas anderen Tribut an Django Reinhardt. Zu Gast sind der Trompeter Volker Goetze, der afrikanische Kora-Virtuose Ali Boulo Santo Cissoko, der Flamenco-Gitarrist Alejandro Moreno, und die Schweizer Sängerin Lucia Cadotsch. Derya Yildirim singt mit dem Ensemble Resonanz anatolische Lieder. Spanische Raps bietet La Nefera. Dazu namhafte österreichische Bands, von Shake Stew über Mamma Fatale oder June in October bis zu Alfred Vogel oder David Helbock. (Altstadtverband/dpk)

Jazz & The City, bis 17. Oktober 2021 – salzburgjazz.com

Bilder: Tourismusverband Salzburger Altstadt / Andreas Kolarik