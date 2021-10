STIFTUNG MOZARTEUM / PRÉLUDE

Blattern, Grippe, Pocken – und kein Lockdown

Prélude als Titel für eine Konzertreihe zwischen Wissenschaft und Museumslandschaft ist zwar nicht ganz selbsterklärend. Rolando Villazón aber eröffnete unter diesem Motto in der Villa Vicina zusammen mit mit Leuten von der Camerata Salzburg die neue Reihe. Es ist eine Folge von 13 Konzerten jeweils mit thematischem Schwerpunkt. Im Eröffnungskonzert grassierten die Seuchen. Von Erhard Petzel Rolando Villazón, fanatisch Mozart enthusiasmiert, stellt sich die Frage nach der Einbettung von Konzertereignissen, die um einen engen Fokus kreisen: Immer Gleiches zu reproduzieren macht nicht wirklich glücklich. Aber mit Themen-Schwerpunkten und inhaltischen Klammern lässt sich manches in einen neuen Bezug setzen und daraus Mehrwert an Erkenntnis schöpfen. Mit Stiftung und Museen im Hintergrund können fundierte Bezüge ausgeschöpft werden. Dazu die Schiene, junge Musiker vor Ort zu fordern und zu fördern. Dazu Stätten finden, die womöglich über bloßen Ersatz des vom Umbau betroffenen Stammhauses hinausgehen. Und dazu ein treues Publikum. Das ist vielleicht der präludierende Sinn für das Kulturganze, das aus allen Impulsen gespeist wird. Das erste Konzert unter dem Motto Klassik pur (eine österreichische Handelskette möge hier nicht überreagieren) am Samstag (22.19.) bezieht seine Programmwahl aus einer historischen Seuchen-Erfahrung, wie sie uns aktuell auf einmal in hohem Maß eingängig ist: Die erfolglose Flucht der Familie Mozart vor den Blattern ist der zeitliche Hintergrund, vor dem Leopold Mozart seine Symphonie G-Dur für Alphorn und Streicher produziert. Eine Künstlerexistenz unter erschwerten Bedingungen, auch damals Lockdown, aber wenigstens von Anglizismen verschont. Dafür eine waschechte Sinfonia pastorella mit echtem Alphorn, von Johannes Hinterholzer launig über einen Exkurs zu Distanz eingeführt und mit strategischer Vorwarnung zu allfälligen Gastnoten oder alpenländischen Vorhalten versehen, allerdings nicht Natur pur. Das leicht zu verstauende Kunststoffgerät wird teleskopartig ausgefahren. Vater Mozart sitzt auch bei diesem Werk der Schalk im Nacken, wenn sich der Tonraum des Naturinstruments mit seinen Natursepten und -quarten in den Streichern fallweise wiederfindet sowie bäuerliches Musizieren paraphrasiert wird. Insgesamt aber ein geschmacklich fein abgestimmtes Konzept, mit seinen drei Sätzen auch ein vollgültiges Konzert. Der restliche Mozart geht auf den Sohn. Abildin Kudaibergen singt mit festem Tenor An die Freude KV 53, von Wolfgang nach überstandener Krankheit gesetzt. Aus La finta semplice KV 51 folgen die Arien des Fracasso Nr. 5 und Nr. 20. Statt des Klavieres ist ein Streichquartett im Einsatz, die Arien erhalten durch zwei Hörner zu den Streichern die Illusion von Orchester. Das Ersetzen des Klaviers durch Streicher ist Programm für diesen Abend und passiert folgerichtig auch für Erik Saties Fünf Nocturnes im Arrangement von Patricio Cueto. Die werden in drei Tranchen zwischen die Gesangseinlagen geschoben, was eine aparte Abwechslung bietet. Die abgründige Melancholie Saties verträgt sich gut mit dem am barocken Gestus geschulten jungen Mozart. Stärker aber wirkt die informelle Klammer: Satie schreibt diese Musik 1919 inmitten der Wut der Spanischen Grippe. Wie bei Mozart ist eine direkte Überweisung vom Umfeld ans Werk nicht recht zielführend, wenn es auch interessiert. Sehr überzeugend die Umsetzung und Erweiterung der Klaviermusik auf das Streichensemble mit fettem Bassraum und fragilen Violinkantilenen. Den Abschluss bildet das Divertimento D-Dur KV 205 aus Mozarts Salzburger Zeit. Ein abwechslungsreicher Haudrauf in fünf Sätzen, hier gefasst für solierende Violine mit ihren Streichergeschwistern und zwei Hörnern. Für Kammermusik ist der Saal der Villa Vicina neben dem Stiftungsgebäude in der Schwarzstraße, sehr gut geeignet, nicht besonders groß, Sesselreihen um ein leicht erhöhtes Podium, akustische Deckenelemente mit nur optisch bemerkbarer Lüftung und eine reiche Scheinwerferriege. Ob sich ein Sänger in dem recht niedrigen Raum akustisch wohlfühlt, müsste nachgefragt werden. Tanzmeistersaal, Kollegienkirche, die Schlösser Fuschl und Mattsee werden künftig zu unterschiedlichen Veranstaltungstypen zusätzlich bespielt. Ein bunter und vielfältiger Kulturreigen, dessen Beginn vom Publikum lebhaft akklamiert wurde. Unter dem übergeordneten Motto Prélude entfalten sich die Konzertreihen Klassik pur, after work und Sofa-Konzerte