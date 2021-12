Bei der Luft ist immer Luft nach oben

HINTERGRUND / 200 BÄUME FÜR DIE STADT 17/12/21 Ein Ahornbaum und acht Vogelkirschen wurden dieser Tage auf dem Rot-Kreuz-Parkplatz gepflanzt. Die gut vier Meter hohen Bäume sollen künftig für Abkühlung sorgen und im „Frühjahr mit ihrer Blütenpracht Einheimische und Gäste erfreuen." – So wie weitere zweihundert Bäume, die in diesem Herbst gepflanzt wurden. „21.000 Bäume betreuen die Stadtgärtner:innen im gesamten Stadtgebiet und es werden immer mehr", meldet die Stadt Salzburg. „Diesen Herbst haben sie insgesamt zweihhundert Bäume gepflanzt – davon rund fünfzig Laub- und Nadelbäume an neuen Standorten." Bei der Auswahl der Baumarten reagieren die Baumexperten auch auf spürbare Veränderungen des Klimas. Man setzte heutzutage auf Vielfalt, auf eine „Mischung aus bewährten Baumarten und Besonderheiten". 27 Ahornbäume wurden diesen Herbst ebenso gepflanzt, wie elf Amberbäume, „die sich dem Klimawandel besonders gut anpassen können und zudem durch ihre prachtvolle Herbstfärbung eine echte Augenweide sind". Alle neu gepflanzten Bäume erhalten einen Bewässerungsschlauch. Eichen, Linden, Weiden aber auch Ginko, Blauglockenbaum, Obstbäume oder Atlaszeder werden künftig nicht nur kühlendes Grün in die Stadt bringen, sondern auch Feinstaub und CO2 binden und Sauerstoff abgeben. „Jeder zusätzliche Baum in der Stadt wirkt sich positiv auf das Stadtklima und das Wohlbefinden der Menschen aus und erhöht die Aufenthaltsqualität vor Ort", so die Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler, ressortzuständig für die Stadtgärten sowie die Natur- und Umweltschutzbehörde. Baumpflanzungen müssen „zukunftsfähig sind, um einen echten ökologischen Beitrag im Sinne der Klimawandelanpassung" leisen zu können, daher würden Standorte genau geprüft und widerstandsfähige Arten gepflanzt. Mit der Setzung der Bäume auf der entsiegelten Fläche des ehemaligen Rot-Kreuz-Parkplatzes wurde dessen Umgestaltung abgeschlossen. (InfoZ / dpk) Bild: InfoZ / Wildbild / G. Freund

