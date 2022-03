Endlich Zuhörer für die jungen Leute

f Share Tweet PRIMA LA MUSICA 10/03/22 Es waren zwei harte Jahre auch für jene ehrgeizigen jungen Musikerinnen und Musiker, die auf die Wettbewerbe prima la musica hinarbeiteten. Keine Zuhörer in den Ausscheidungsrunden – das ist eigentlich eine halbe Sache. Der diesjährige Landeswettbewerb prima la musica fand von 22. bis 26. Februar in der Universität Mozarteum unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gut, dass wenigstens jetzt, fürs bevorstehende Abschlusskonzert, wieder „normale“ Zustände herrschen. Es findet am kommenden Sonntag im Carabinierisaal statt. 210 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich heuer der Jury in den Solo-Wertungen Gesang, Streich-, Tasten- und Zupfinstrumente und in den Kammermusik-Wertungen Blechblasinstrumente und „Ensemble kreativ“ präsentiert. 61 von ihnen konnten sich für den Bundeswettbewerb qualifizieren, der von 20. bis 31. Mai in Feldkirch/Vorarlberg ausgetragen wird. Ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger im Alter von sieben bis zwanzig Jahren gestalten solistisch und in Ensembleformationen dieses Konzert. Die Sonderwertung „Volksmusikensembles“ fand heuer zum vierten Mal im Rahmen von prima la musica statt. Beim Abschlusskonzert werden die „Moisl Mädls“ und die „Salzburger Rockerl“ (im Bild links) aufspielen. In den sogenannten PLUS-Kategorien, in denen höhere Anforderungen herrschen, erreichten der 19jährige Pianist Fu Qiao, der 20jährige Sänger Jakob Schett, die 18jährige Gitarristin Chiara Gruber und die 16jährige Harfenistin Katharina Kubatta in ihren Wertungen die höchsten Punktezahlen und gehören somit zu den diesjährigen Landessieger:innen. Alle vier werden im Abschlusskonzert zu hören sein. Abschlusskonzert des Landeswettbewerbs prima la musica 2022 am kommenden Sonntag (13.3.) um 17 Uhr im Carabinierisaal der Residenz. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind bis 10.3. unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erforderlich Bilder: prima la musica / Franz Neumayr Weiter >