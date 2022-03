Ein weiteres Kinderorchester und 6000 Blockflöten

PHILHARMONIE SALZBURG / SAISON 2022/23 30/03/22 82 Konzerte, davon 52 Konzerte für Kinder und Familien. 73 Kammerkonzerte. Fünf mal Alm:Klassik und Sieben mal Wald:Klassik-Konzerte im Gasteinertal. Zwei CD-Produktionen und rund 55.000 Gäste im Covidjahr 2021. Und Angebot wird ausgebaut und ausgebaut. 114 Konzerte und 66 Konzerte für Groß und Klein stehen in der neuen Spielzeit an. Von Heidemarie Klabacher Es ist der markanteste Schritt in den Plänen der unermüdlichen Musikerin und Musikvermittlerin und ihres Teams – die Gründung der Kinder-Jugend-Philharmonie Salzburg: „Es ist ein Streichorchester für Kinder und Jugendliche von Sieben bis Sechzehn, die Spaß und Freude an Musik, aber auch am Kennenlernen professioneller Arbeit haben", betonte die künstlerische Leiterin der Philharmonie Salzburg heute Mittwoch (30.3.) bei der Programmpräsentation zusammen mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Reiner Philipp Kais. Die Aufforderung ins Orchester zu kommen gelte „nur für Kinder und Jugendliche, die wirklich täglich üben". Ein Vorspiel ist im Oktober. Gegen Ende der Sommerferien wird es eine Orchesterwoche geben. „Wir wollen jungen Menschen schon früh die Möglichkeit geben, erste Orchestererfahrungen zu sammeln. Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren stehen im Vordergrund. Am Ende der Woche gibt es natürlich ein Konzert." Zum zweiten Mal, aber diesmal österreichweit, auf der Agenda der Jugendschiene steht der Wettbewerb Zeig Dein Talent in sechs Kategorien zwischen Klassik und Rap. „Aus hundert Einsendungen werden zwanzig Acts ausgesucht, die im Finale sind", fasst Elisabeth Fuchs das Procedere zusammen. „Wer da dabei ist steht am 24. Juni auch vor Publikum." Die Familienkonzerte der Kinderfestspiele in ihren Abo-Varianten heißen Zauberlehrling & Harry Potter, Der Feuervogel, Brahms für Kids, Hollerstauden Winterzauber und Der magische Untersberg. Die Kinderfestspiele werden Fünfzehn: In diesen 15 Jahren haben 375.000 junge Menschen Veranstaltungen der Kinderfestspiele allein in der Stadt Salzburg besucht. „Zum Jubiläum erhalten alle Schulanfängerinnen im Bundesland Salzburg eine Blockflöte als Geschenk", rzählt Elisabeth Fuchs. Sechstausend Blockflöten übergeben die Kinderfestspiele Anfang September an die Volksschulen. Neu im „Hautprogramm" ist ein Dreier-Abo im Großen Festspielhaus, mit dem die Philharmonie Salzburg jeweils mit „erfrischenden Konzerten" ins Wochenende begleiten will. Start der Reihe ist im Oktober im Großen Festspielhaus mit ABBA Symphonic – Thank you for the music. Im Jänner folgen die Klazz Brothers mit Classic meets Cuba und im April 2023 wird wird das Frauenquartett Salut Classique „das Musikkunst mit Charme, Humor und origineller Akrobatik verbindet als Weltpremiere erstmals mit Orchester zu erleben sein". 114 Konzerte der Philharmonie Salzburg und 66 Konzerte der Kinderfestspiele stehen in der neuen Saison auf dem Programm. Mit den Solisten „lehnen wir uns heuer weiter hinaus und greifen nach den Sternen", so Elisabeth Fuchs und nennt die tatsächlich legendäre Mezzosopranistin Vesselina Kasarova (sie wird Mahlers Urlicht singen), den Cellisten Daniel Müller-Schott (mit dem zweiten Cellokonzert von Schostakowitsch) oder die Geigerin Alina Pogostkina (mit dem Sibelius-Violinkonzert). Wieder zu Gast sein wird der Schauspieler und „Bergdoktor" Hans Sigl, der Strawinskys Geschichte vom Soldaten lesen wird. Trotz großer Namen lege sie auch weiterhin Wert auf eine „gute Mischung" zwischen etablierten und aufstrebenden Leuten, betont Elisabeth Fuchs: Der vierzehnjährige Pianist Elias Keller steht zum dritten Mal mit der Philharmonie Salzburg auf der Bühne. Mit der Percussionistin Vivi Vassileva geht man auf Klangreise durch die sieben Chakren. Zu den Terminen im Großen Festspielhaus kommen die Konzerte der Philharmonie Salzburg im Großen Saal des Mozarteums jeweils am Mittwoch und am Donnerstag oder das Philharmonische 4er-Abo

in der Großen Aula samstags und sonntags. Gastspiele gibt die Philharmonie Salzburg mit Reinhard Fendrich unter Leitung von Christian Kolonovits in Salzburg und Wien. Für Carl Orffs Carmina Burana mit Pferdedressur ist man in die Arena Schloss Kaltenberg engagiert. Ein Gala-Abend mit Rolando Villazón steht wieder an. Neu ist Berg:Klassik in den Gasteiner Bergen auf über Bergstation Schlossalbahn in 2.000 Metern Seehöhe. www.philharmoniesalzburg.at