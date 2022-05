250 + 1100 Stimmen der Freude

TAG DER STIMME / GALAKONZERT / LANGE NACHT DER CHÖRE 25/05/22 Zweimal wurde verschoben. Nun steigt das lang geplante und heiß ersehnte „Großkonzert" heute Mittwoch (25.5.) im Großen Festspielhaus – dramaturgisch virtuos eingebettet in den Tag der Stimme und die Lange Nacht der Chöre. Von Heidemarie Klabacher Ein ganzer Tag voller Chorklang an erstaunlich un-erwarteten Locactions steht bevor: „Eine glückliche Fügung spielt bei diesem dritten Anlauf mit", sagt Landeschorleiter Helmut Zeilner: „Der 25. Mai ist der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt und damit traditionell der Tag an dem die Lange Nacht der Chöre in Salzburg über die Bühne geht." Nicht nur das Festspielhaus solle erklingen, sondern die ganze Altstadt zur Chorbühne werden, so Zeilner. Salzburger Schulchöre singen bereits ab 10 Uhr vormittags bei freiem Eintritt in der Großen Aula und tagsüber in der Altstadt. Um 18 Uhr steigt das wegen der Pandemie zweimal abgesagte und verschobene Festkonzert Salzburg bist du großer Töne im Großen Festspielhaus. Das Orchester der Salzburger Kulturvereinigung und namhafte Salzburger Chöre lassen unter Landeschorleiter Helmut Zeilner den Schlusssatz aus Beethovens Neunter, die Ode an die Freude erschallen. Solisten sind Gerhild Zeilner Sopran, Christa Ratzenböck Alt, Peter Sonn Tenor und Manfred Mitterbauer Bass. Den Gesamtchor stellen Jugendkantorei am Dom, KlangsCala - Kammerchor des Musikum, Oberstufenchor des Musischen Gymnasiums, SalTo Vocale, Männerchor Borromäum und Vox Cantabilis. Das Programm drumherum ist so bunt wie die Chorszene und reicht von Mendelssohn Bartholdys Jauchzet dem Herrn, alle Welt über Carl Maria von Webers Jägerchor aus dem Freischütz bis zum Langenwanger-Jodler. Einige Instrumentalwerke, etwa Brahms Ungarischer Tanz Nr. 5 ,sind auch eingestreut. Vor der Ode an die Freude erklingt Beethovens Egmont-Ouvertüre. Im Anschluss an das Festkonzert steigt ab 20.15 Uhr die Lange Nacht der Chöre. 53 Chöre und Vokalensembles – insgesamt 1100 Sängerinnen und Sänger – werden zu hören sein. „Sie zeigen damit die bunte Vielfalt des Chorgesangs in Salzburg", meldet stolz der Chorverband. Gesungen wird an 19 Schauplätzen in der Altstadt, darunter Alte Residenz, Sala Terrena, Carabinierisaal, Dom-Krypta, Michaelskirche, Katakomben, Margaretenkapelle, Foyer Großes Festspielhaus, Palais Kuenburg, Bibliotheksaula, Sacellum, Rupertinum oder Haus der Natur. Mittwoch 25. Mai Tag der Stimme

