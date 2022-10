STIFTUNG / MOZART+FEST

Und jetzt: Vier Tage feiern

Es ist ein Meilenstein in der 140-jährigen Geschichte der Stiftung Mozarteum: Nach zwei Jahren Bauzeit wird das neue Große Foyer eröffnet. Die Türen in den neu gestalteten Garten öffnen sich. Die Stiftung feiert die Wiedereröffnung ihres Konzertgebäudes von 20. bis 23. Oktober mit namhaften Orchestern, Solisten und Dirigenten. Den Konzertreigen Mozart+Fest eröffnet das Ensemble L'Arpeggiata unter der Leitung von Christina Pluhar mit Mozarts Il re pastore. Der 19-jährige Mozart schrieb die zweiaktige Serenata, für den Hof des Salzburger Fürsterzbischofs. Es singen am Donnerstag (20.10.) Emőke Baráth, Georgina Melville, Tamara Ivaniš, Zachary Wilder und Rolando Villazón. Der Intendant aus Mexiko lud für zwei Termine Gäste aus Lateinamerika an die Salzach. Ein Programm mit Mozarts Divertimenti spielen am Freitag (21.10.) nachmittags die jungen Mitglieder des Orquesta Iberacademy Medellín. Abends geben das Mahler Chamber Orchestra und der Pianist Leif Ove Andsnes ein Festkonzert mit Spätwerken Mozarts – den beiden Konzerten für Klavier und Orchester Es-Dur KV 482 und c-Moll KV 491 sowie der Symphonie D-Dur KV 504 Prager Symphonie inmitten. Der norwegische Pianist Leif ove Andsnes und das Mahler Chamber Orchestra widmen sich den Klavierkonzerten und ihrem Umfeld in einem groß angelegten gemeinsamen Projekt, für Mozart+Fest erkunden sie „Werke des Zwielichts". Die Geigerin Anne-Sophie Mutter und ein kammermusikalischer Freundeskreis spielen bei der Matinee am Samstag (22.10.) Mozarts erstes „Mailänder" Streichquartett KV 155, das Streichquintett KV 614 aus 1791 als eine Hommage an Joseph Haydn, und von Haydn selbst das Quartett Es-Dur op. 20. Das Chamber Orchestra of Europe unter der Leitung von François Leleux und die Geigerin Lisa Batiashvili spielen abends ein Mozart- und Bellini-Programm mit Mozarts Konzert A-Dur für Violine und Orchester KV 219 und Vincenzo Bellinis Concerto für Oboe und Streicher. Mitglieder der Wiener Philharmoniker spielen bei der Matinee am Sonntag (23.10.) mit dem Septett Es-Dur op. 20 und dem Quintett A-Dur für Klarinette, zwei Violinen, Viola und Violoncello KV 581 große Kammermusik von Beethoven und Mozart. Die Hornistin Sarah Willis und das Orchester Lyceum Mozartiano de La Habana beschließen das Eröffnungswochenende mit Schwungvollem von Joshua Davis, Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Jorge Amado Molina, der ViolinsolistinJenny Peña und natürlich von Mozart himself. Mozart+Fest – von Donnerstag (20.10.) bis Sonntag (23.10.) – mozarteum.at/mozartfest

