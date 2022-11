Musik macht Mut

52 Kinder und Jugendliche waren beim Abschlusskonzert des 1. Salzburger Kinder- und Jugendrechte Song Contests im Oval im Europark. Acht Gewinnerinnen und Gewinner zwischen neun und 18 Jahren präsentierten ihre selbst geschriebenen Songs. Die Preisträgerinnen und Preisträger stammen aus Stadt und Land Salzburg sowie aus Freilassing. Schulklassen waren ebenso vertreten, wie musikalische Freundeskreise und Solistinnen. Eine Jury hat aus 23 Einreichungen die acht Finalisten ausgewählt, die am Dienstag (15.11.) gefeiert wurden. Stockerlplätze wurden bewusst nicht vergeben. Die Volksschule Saalfelden präsentierte ihrem Song „Wir vermissn", der die Erfahrungen während der Lockdowns verarbeitet. Im Song „Zusammen sind wir stark" des Team Traunmüller und im Song „Wir" der Mittelschule Mosshammer Bischofshofen, Team Seref, wird der Wert von Freundschaft und einer guten Klassengemeinschaft besungen. Die Mädchenrealschule Freilassing brach mit „Schön wie du bist" eine Lanze dafür, sich anzunehmen, wie man ist, und nicht dem gefilterten Schönheitsideal der Sozialen Medien zu erliegen. Ähnliches vermitteln Niclas Wendlinger und Markus Nguyen, die ebenfalls den Wunsch „nicht perfekt sein zu müssen" ausdrücken, mit ihrer Nummer „Reflect". Felix Hehenberger und Alexander Feldinger betonen mit „The Nature is in danger" die Dringlichkeit, unseren Planeten zu schützen, der unser einziges Zuhause ist. Paulina Macheiner drückt mit „Is there any hope" den Wunsch nach Frieden aus, Gülcan Öztürk besingt in ihrem Song „What's wrong with you" den Wert von Akzeptanz, Toleranz und Sicherheit. Der 1. Salzburger Kinder- und Jugendrechte Song Contest, ein Projekt der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Kooperation mit Akzente, Spektrum und dem Verein zur Förderung der Kinderrechte. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft versteht sich als Sprachrohr für die die Anliegen von Kindern und Jugendlichen. „Gehört und ernst genommen zu werden, steht als wichtiges Kinderrecht im Verfassungsrang", erinnert die Salzburger Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt: „Die Songs der Kinder und Jugendlichen verdeutlichen ganz klar eine Suche nach einer besseren Welt. Erwachsene, Entscheidungsträger, letztlich wir alle täten gut daran, diese Botschaften zu hören." Das Oval war nicht nur Austragungsort des Song Contests, die Bühne im Europark ist auch ein langjähriger Partner der Kinder- und Jugendanwaltschaft. „Der Jugendkultur eine regionale Plattform zu bieten" ist für Oval-Intendantin Margret Stronegger seit jeher fester Bestandteil des Oval-Kulturauftrags. Das betonen auch Christoph Andexlinger und Manuel Mayer: „Bühnenerfahrung kamm ein wertvoller Baustein für die persönliche Weiterentwicklung junger Menschen sein und dazu beitragen, die Jugend nachhaltig für Kultur zu begeistern." Das Konzert wurde aufgezeichnet und kann abgerufen werden unter – www.youtube.com Bilder: Kija / Tobias Wallner

