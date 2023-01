Triumph für das Salzburger Ensemble Names

f Share Tweet ERNST VON SIMENS MUSIKSTIFTUNG / FÖRDERPREIS 03/01/23 Die Ernst von Siemens Musikstiftung verleiht ihre Ensemble-Förderpreise 2023 an das Vokal-Ensemble Ekmeles aus New York und an das Salzburger New Art and Music Ensemble NAMES. Die Auszeichnung wird 2023 zum dritten Mal vergeben und ist mit je 75.000 Euro dotiert. Von Heidemarie Klabacher Die Entscheidung traf das Kuratorium der Ernst von Siemens Musikstiftung, dem die Intendantin Ilona Schmiel, die Geigerin Carolin Widmann sowie de Komponistin Isabel Mundry und der Komponist Enno Poppe angehören. Der mit 75.000 Euro hoch dotierte Preis ist noch jung. Er wurde 2020 ins Leben gerufen, 2023 also erst zum dritten Mal vergeben. Das amerikanische Ensemble Ekmeles ist eines der wenigen Vokalensembles weltweit, das sich auf zeitgenössische Musik spezialisiert hat. „Die New Yorker Sängerinnen und Sänger überzeugen durch einen grandiosen Klang, überragende Präzision und Intonation, mit der sie auch schwierigste mikrotonale Werke meistern. Gleichzeitig findet Ekmeles eine gute Balance zwischen neuen Werken und dem Repertoire der vergangenen Jahrzehnte“, lobt das Kuratorium der Ernst von Siemens Musikstiftung. Er habe sich „immer schon immer dafür interessiert, was es bedeutet, ‘in tune’ zu sein“, sagt Jeffrey Gavett, Bariton und Leiter von Ekmeles. „Durch Ekmeles wurden Aufführungen und Uraufführungen von Werken möglich, die die Mikrotonalität auf vielfältige Weise erforschen.“ Gratulation an die New Yorker. Näher sind uns die Salzburger: Ein Triumph ist der namhafte Förderpreis auch für das New Art and Music Ensemble NAMES mit elf Musikern aus sieben europäischen Ländern: „Das Ensemble schlägt Brücken hin zu anderen Kunstformen wie Performance, Tanz, Bildende Kunst und Literatur. Als demokratisch organisiertes Kollektiv hat NAMES einen ganz eigenen Stil und eine eigene Ästhetik geprägt.“ Für NAMES sei die Auszeichnung mit dem Ensemble-Förderpreis „eine Riesenchance uns weiterhin mit den Dingen auseinanderzusetzen, die uns begeistern und uns einen nachhaltigen Platz für unsere Kreativität zu schaffen“, sagt Anna Lindenbaum, die Geigerin des Ensembles. „Es ist schön zu sehen, wir wir alle uns in den letzten acht Jahre entwickelt haben.“ Der Ensemble-Förderpreis bestärke die Mitglieder auf dem Weg, „vielfältige Kunstsparten in einem Ensemble zu vereinen und sich mit transdisziplinären Konzepten zu befassen“, erklärt Marco Sala, der Klarinettist des Ensembles. NAMES wird am 28. Februar 2023 zur Auftaktveranstaltung des 50-jährigen Jubiläums der Ernst von Siemens Musikstiftung in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München zu hören sein. Bilder: www.names-ensemble.com / Fabian Schober www.evs-musikstiftung.ch ; www.names-ensemble.com

Online-Bewerbung um die Ensemble-Förderpreise 2024 – bis 15. März 2023 unter ensemble-foerderpreis.evs-musikstiftung.ch

