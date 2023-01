Spagat mit Takt in die Zukunft

IM PORTRÄT / JÜRGEN VONBANK 27/01/23 „Das Erbe von Andreas Neumayer ist natürlich immens. Die Fußstapfen sind riesig." Das JazzIt ist für Jürgen Vonbank „einer der besten Jazzclubs im deutschen Sprachraum". Von April bis Juli leiten Neumayer und Vonbank das JazzIt gemeinsam. „Jazz ist in Salzburg auch bei den Jungen gut nachgefragt." Das weiß Vonbank auch aus seiner Zeit im Plattenladen. Von Heidemarie Klabacher Seit seiner Kindheit ist der künftige JazzIt-Leiter dem Jazz eng verbunden. Trompete und E-Bass sind seine Instrumente, zwischen 1994 und 2010 listet der Lebenslauf von Jürgen Vonbank „rege Orchester-, Studio- und Ensemble-Tätigkeit", sowie „hundert Shows als DJ in In- und Ausland seit 2010". Nach 33 Jahren werde es langsam Zeit, sagte Andreas Neumayer heute Freitag (27.1.) beim Pressegespräch im JazzIt, „die Staffel einem Jüngeren zu übergeben". Er mache dies mit großer Freude. Der Übergang werde „sanft" sein. Er selber, so Neumayer, werde mit Willi Tschernutter und Stefan Wegenkittl im Vorstand bleiben. Doch diesem gehört, erstes Zeichen von Verjüngung auch hier, seit Jänner 2023 auch Danny Rico an. Von April bis Juli leiten, sofern es mit der noch unter Kulturlandesrat Schellhorn zugesagten Finanzierung, klappt Neumayer und Vonbank das JazzIt gemeinsam. Das JazzIt „zukunftsicher" machen, sprich, junges Publikum gewinnen und auch der Gründergeneration weiter ein zu Hause geben, ist das zentrale Anliegen. Es gebe gute Chancen derzeit, sagt Jürgen Vonbank, der das Musikverhalten der „Jungen" auch von der Seite des Plattenverkäufers kenn. Es gebe derzeit internationale Strömungen, deren Musikerinnen und Musiker von HipHop, Elektronic oder Club kommen, „aber alle Jazz machen" – eine Entwicklung, die die Anhänger der einzlenen Richtungen zum Jazz führen könne. Das JazzIt, laut Statut dem Jazz und der improvisierten Musik verbunden, biete aber seit jeher auch dem Experiment großen Raum. Für ihn sei es wichtig, so Vonbank, nicht nur zu reprodzieren, sondern weiterhin auch Neues anzustoßen. Diversität ist dem designierten JazzIt-Leiter ein großes Anliegen, „obwohl gerade im Jazz ohnehin seit jeher ein großer Anteil von People of Colour vertreten ist. Jürgen Vonbank, geboren 1988 in Bludenz und lebt seit 2011 in Salzburg, wo er seither gut vierhundert Konzerte, Clubnächte, Workshops oder Diskursformate veranstaltet hat. Von 2012 bis vor kurzem war er beim der Dance All Day Musicvertriebs GmbH in Bayern tätig. Seit 2014 betreibt Vonbank das Musik-Label Night Defined Recordings. 2016 folgte die Gründung vonMinerva Records im Salzburger Stadtteil Schallmoos: „Tonträgerfachhandel, MusikCafé, Servicestelle für Künstlerinnen und Labels" – und natürlich Veranstaltungsort. Seit Gründung von Minvera Records veranstaltete Jürgen Vonbank dort170 Events, die Reihe OUT-STORE etwa in Kooperation mit der ARGEkultur. Weitere Kooperationspartner waren Mica, das Rockhouse, die Galerie 5020, Jazz & The City oder, schon bisher, das Take The A-Train Festival (dessen Betreuung sich zunächst bis zur zehnten Ausgabe Andreas Neumayer vorbehalten hat). Schwerpunkt von Minerva Records ist der GenreMix, Vonbank gab den populären Strömungen und Neuentwicklungen des Modern Jazz der letzten Jahre, sowie der experimentellen Avantgarde einen besonderen Stellenwert. Seit er nach Salzburg übersiedelt ist, hat Jürgen Vonbank hier vierhundert Konzerte, Clubnächte, Workshops oder Diskursformateveranstaltet. Weiters ist Jürgen Vonbank Mitglied und Resident DJ des Kollektivs und Kulturvereins Klubkulturklub Freakadelle. Und Gründungs- und Vorstandsmitglied der Salzburg Club Commission, einer Interessenvertretung, die sich für die Belange der lokalen Clubkultur einsetzt und ganz konkret Unterstützung bietet bei Öffentlichkeitsarbeit, Lobbying,Förderanträgen und Abrechnung oder der Organisation und Konzeption von Kampagnen, Events und Workshops. Als Produzent im Bereich der elektronischen Musik blickt Jürgen Vonbank er in den vergangenen Jahren mehrere Veröffentlichungen auf nationalen und internationalen Labels tätigen. (Wird fortgesetzt) Bilder: dpk-klaba www.jazzit.at