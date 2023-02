Castingshow, Variante nachhaltig

f Share Tweet PRIMA LA MUSICA / LANDESWETTBEWERB 16/02/23 „Prima la musica, der größte österreichische Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche, geht heuer in die 28. Runde und hat bereits so manche Castingshow in puncto Langlebigkeit überdauert“, heißt es in der Presseaussendung zum Salzburger Landeswettbewerb, der von 22. bis 25. Februar stattfindet. Es wäre auch traurig, wenn's anders wäre, Schließlich ist die Musikausbildung ihrem Selbstverständnis nach nicht auf einen kurzen Event-Auftritt angelegt. Und auch der Wettbewerb prima la musica, stets eine Leistungsschau der Musikpädagogik an Instrument und Stimme, steht für einen entschieden anderer Weg als eine mediale Suche nach vermeintlichen „Supertalenten“. Insofern ist's schon fast witzig, wenn die Veranstalter einen Vergleich zu Reality-TV ziehen und betonen: „Alles real und hautnah.“ Heuer werden sich Nachwuchsmusiker und -musikerinnen im Alter von 6 bis 21 Jahren in den solistischen Wertungskategorien Holzblas- und Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk und in den kammermusikalischen Kategorien Klavier, Akkordeon, Streichinstrumente, Zupfinstrumente und Vokalensembles der Jury präsentieren. Es gibt auch wieder die Sparte prima la musica PLUS, die für solche Jugendliche eingerichtet ist, die bereits ein professionelles Musikstudium zum Ziel haben, also schon Vorbereitungslehrgänge an Musikuniversitäten und dergleichen besuchen. Ausgewählte Salzburger Preisträger werden beim Abschlusskonzert am 12. März um 17 Uhr im Carabinierisaal spielen. Ziel in den Landesausschreidungen ist es, sich für den Bundeswettbewerb – von 18. bis 29. Mai in Graz – zu qualifizieren und womöglich dort den Titel „Bundessieger“ zu holen. Wo sich Musikwettbewerb und Castingshow dann doch noch treffen: Die Wertungsspiele sind öffentlich, man kann sich zwischen 22. und 25. Februar in den Veranstaltungsräumen der Universität Mozarteum und Musikum Bergheim auch live von den musikalischen Qualitäten unseres Musikernachwuchses ein Bild machen. Im Rahmen des Landeswettbewerbs prima la musica in Salzburg wird auch jedes Jahr der Aspekte Salzburg Sonderpreis für herausragende Interpretation von Musik unserer Zeit vergeben. Die Juroren schlagen die Kandidatinnen und Kandidaten vor, deren Interpretation von Originalwerken Neuer Musik prämiiert werden soll. Ausgewählte junge Musiker werden sich beim Preisträgerkonzert der Aspekte SPIELRÄUME am 25. März gemeinsam mit Preisträgern des Bundeswettbewerbs Jugend komponiert vorstellen. (prima la musica / dpk-krie) Landeswettbewerb prima la musica 2023, von 22. bis 25. Februar – www.primalamusica-salzburg.at

Mi, 22.02. Univ. Mozarteum

09:50–12:15, 14:30–17:00 Trompete/Flügelhorn, Solitär

09:50–10:50, 13:10–17:00 Posaune, Max-Schlereth-Saal

09:50–11:40, 13:30–18:20 Blockflöte, Kleines Studio

09:50–12:50 Oboe und Fagott, Bösendorfersaal

14:20–16:50 Vokalensembles, Bösendorfersaal

Do, 23.2. Univ. Mozarteum

09:30–11:30, 13:30–16:15 Trompete/Flügelhorn, Solitär

09:30–11:00 Tuba, Max-Schlereth-Saal

13:00–17:10 Tenorhorn/Euphonium, Max-Schlereth-Saal

10:00–12:00, 14:20–17:15 Flöte, Kleines Studio

09:50–12:00 Saxofon, Bösendorfersaal

Fr, 24.2. Univ. Mozarteum

09:30–10:50, 13:00–15:15 Trompete/Flügelhorn, Solitär

09:50–12:15, 14:15–17:00 Horn, Max-Schlereth-Saal

09:00–11:50 Flöte, Kleines Studio

10:00–10:50 Kammermusik Klavier, Bösendorfersaal

13:30–17:00 Kammermusik Klavier, Kleines Studio

13:30–16:30 Klarinette, Bösendorfersaal

Sa, 25.2. Univ. Mozarteum und Musikum Bergheim

09:30–12:15, 14:40–16:40 Klarinette, Solitär

09:30–11:10 Horn, Max-Schlereth-Saal

09:50–12:45 Kammermusik Zupfinstrumente, Kleines Studio

09:50–12:00 Kammermusik Akkordeon, Bösendorfersaal

09:50–12:40, 15:00–17:20 Schlagwerk, Musikum Bergheim/Saal Bilder: prima la musica / Neumayr (2); Prommegger (1) Weiter >