MATTSEE / DIABELLI SOMMER

14/03/23 „In dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, die Hoffnung nicht zu verlieren.“ Roberto Di Ronza, der Leiter des DiabelliSommers, und Vereinsobmann Benjamin Schmid, wollen mit Musik Hoffnung machen und präsentierten das Mattseer Musikprogramm. Ein Konzert vor Weihnachten gibt es seit jeher. Erstmals gibt es als „Präludium“ ein Konzert in der Karwoche.

Von Heidemarie Klabacher

„Große Kammermusik, Jazz und Volksmusik vom Feinsten ergeben den bewährten Mattseer Cocktail“, sagt Roberto Di Ronza, der Leiter des DiabelliSommers. „Die meisten unserer Stammgäste sind wieder dabei.“ Dazu gehören Benjamin Schmid und Ariane Haering, heuer erstmals zusammen mit ihrem Familienensemble. Veronika, Julia und Clemens Hagen sind ebenso vertreten wie der Kontrabassist Sepp Radauer und – erstmals – „das komplette Hagen Quartett“ sowie die Blockflöten-Virtuosin Dorothee Oberlinger. Weitere Kammermusikformationen sind das Javus Quartett und das Janoska Ensemble.

Erstmals gibt es als „Präludium“ ein Konzert in der Karwoche: Am 4. April erklingen in der Stiftskirche Joseph Haydns Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuz in der Streichquartett-Variante in der Lesart des jungen Javus Quartetts.

Am 20. Juni beginnt mit der „Festlichen Eröffnung“ der MattseerDiabelliSommer: Das Hagen Quartett spielt die drei Preußischen Streichquartette KV 575 D-Dur, KV 589 B-Dur und KV 590 F-Dur, die Mozart für den Hof zu Potsdam geschrieben hat.

„Das besondere Trio“ des Diabelli Sommers besteht aus Benjamin Schmid, Violine, Clemens Hagen, Cello, und Ariane Haering, Klavier. Seit 18 Jahren gibt es diese Formation, heuer spielen sie, und zwar am 28. Juni, Klaviertrios von Rachmaninow, Beethoven und Dvořák.

„The Big B's“ kommen am 3. Juli zu Wort – Bach, Beethoven, Brahms. „Um diese drei Meister kreist das neue Programm des Janoska Ensembles, welches mit seinem perfekten Können und seiner ansteckenden Musizierlust für die eine oder andere B-Überraschung sorgen wird“, sagt Roberto Di Ronza, der Leiter des DiabelliSommers, der am Mittwoch (8.3.) zusammen mit und Vereinsobmann Benjamin Schmid das Programm präsentierte. Das Janoska Ensemble, Ondrej und Roman Janoska Violine, Julius Darwas Kontrabass und Frantisek Janoska Klavier, spielt in einer für dem DiabelliSommer neuen Location, im neuen Saal im FahrTraum.

Das „Porträtkonzert“ am 13. Juli gilt Hanna Weinmeister und Veronika Hagen, die mit weiteren prominenten Gästen ein klassisch-heiteres Programm für Streicher und Bläser von Mozart undMichael Haydn spielen werden: „Blendende Unterhaltung auf höchstem Niveau.“ Ein Volksmusikkonzert gehört seit jeher zum DiabelliSommer. „Ein Hoch auf die Volksmusik“ heißt es am 21. Juli. „Die Tanzgeiger, gefeiert für ihre qualitätsvollen Interpretationen beliebter

Volksmusik, bieten erstmals im FahrTraum eine vergnügliche Fahrt durch die Alpenländer drent und herent”, so Roberto Di Ronza. „Eine vielfältige Klangreise durch jene Musik, ohne welche die Klassik nicht möglich wäre.“ „Beni & Diknu gipsy and groove“ heißt das Konzert am 1. August mit dem Acoustic Jazz Quartet samt Benjamin Schmid und Gitarren-Zauberer Diknu Schneeberger. Der Act „gehört in Mattsee zum ehernen Kern des Festivals“.

Das junge Chaos String Quartet gastiert am 8. August erstmals in Mattsee. Unter dem Motto „Von Leben, Tod und Liebe“ stehem neben Schubert „zwei Meisterinnenwerke“ auf dem Programm:

Henriëtte Bosmans und Fanny Mendelssohn Streichquartette. Das Chaos Quartett besteht aus Susanne Schäffer und Eszter Kruchió, Violine, Sara Marzadori, Viola und Bas Jongen Violoncello.

Hochglanz-Barock steuert am 21. August unter dem Motto „Bach a due“ Dorothee Oberlinger bei: „Die famose Beherrscherin aller Blockflöten dieser Welt und der virtuose Weltklasse-Lautenspieler Edin Karamazov“, so Roberto Di Ronza, spielen Bach.

„The Sound of Family“ heißt es am 3. September: Es musizieren Cosima, Darius, Emilian, Flora, Ariane und Benjamin Schmid im Tassilo-Saal des Schlossses Mattsee. „Aus Kindern werden

Leute, welche die Musik in den Genen haben und viele Instrumente spielen.“ Das „Festliche Finale“ am 15. September bestreitet das schwedische Kammerorchester Musica Vitae unter seinem Leiter Benjamin Schmid. Auf dem Programm stehen Frank Martin, Antonio Vivaldi und „die Uraufführung der Saison“, Georg Breinschmids Konzert für Violine und Streichorchester. Gegenstück zum vorösterlichen Kammerkonzert ist das vorweihnachtliche Pasticcio am 17. Dezember mit Sepp Radauer und seinem Volksmusik-Ensemble.

MattseerDiabelliSommer – 20. Juni bis 15. September – www.diabellisommer.at