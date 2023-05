Pfingstfestspiele

f Share Tweet PRIMA LA MUSICA ÖSTERREICH 31/06/23 82 junge Salzburgerinnen und Salzburger stellten sich beim Bundeswettbewerb prima la musica Österreich von 18. bis 29. Mai in Graz der Jury. 22 errangen einen ersten, 34 einen zweiten und drei einen dritten Preis. 806 junge Musikerinnen und Musiker zwischen zehn und 21 Jahren nahmen teil. 333 erste Preise, darunter 73 Gold-Prädikate wurden vergeben. Solistisch war der Wettbewerb für Holzblas-, Blechblasinstrumente und Schlagwerk ausgeschrieben. Der Wettbewerb für die „PLUS-Gruppen“ ab 14 Jahren stellt zusätzliche Anforderungen an Repertoire und Qualität: Aus allen österreichischen Musikhochschulen, Universitäten und Konservatorien sowie den Begabten-Förderungsprogrammen der Musikschulen haben 174 teilgenommen. Insgesamt wurden 333 erste Preise vergeben, darunter 73 Gold-Prädikate an Mitglieder der PLUS-Gruppe. Die mit der höchsten Punktezahl in jeder Wertungskategorie und Altersgruppe dürfen sich „Bundessiegerin“ oder „Bundessieger“ nennen. „Das ist eine einzigartige Auszeichnung beim Bundeswettbewerb 2023, die insgesamt 25-mal vergeben wurde“, so die Veranstalter. Die Auslese geht so: Beim diesjährigen Landeswettbewerb prima la musica Salzburg von 22. bis 25. Februar haben sich 84 Teilnehmer für den Bundeswettbewerb qualifiziert, 82 fuhren nach Graz. 22 wurden mit einem ersten, 34 mit einem zweiten und drei einem dritten Preis ausgezeichnet. Drei nahmen ohne Bewertung teil. In den PLUS-Gruppen gab es zwei Bundessieger, vier mal Gold und 12 mal Silber. Vier mal wurde das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ in der Kategorie „Begleitung mit Bewertung“ vergeben. Die beiden Bundessieger und die weiteren Hauptgewinner aus Salzburg: Gold-Gewinner Johannes Doppler aus Anif erreichte in der Kategorie Trompete III-PLUS unter allen Kandidaten die höchste Punkteanzahl. Der 15-jährige erhält Unterricht bei Andras Gergely Gerhardt am Musikum Salzburg Stadt. Sebastian Breiteneder aus Puch erreichte in der Kategorie Posaune IV-PLUS den höchsten Punkteanzahl in seiner Wertungsgruppe. Der 17-Jährige hat bei Dany Bonvin an der Universität Mozarteum Unterricht. Alexander Paulweber, ebenfalls 15 Jahre alt, erreichte in der Kategorie Horn III-PLUS Gold. Er lebt in Thalgau und hat Hornunterricht bei Markus Hurmann am Musikum und bei Matias Pineira an der Universität Mozarteum. Helene Julia Weiß erhielt in der Kategorie Klarinette IV-PLUS Gold. Sie kommt aus Pfarrwerfen und studiert bei Reinhard Wieser an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. (Musicum Salzburg / dpk-klaba) Die Ergebnisse aller Wertungskategorien online unter – www.musikderjugend.at Bild: prima la musica Weiter >