JAZZIT / RÜCKBLICK / AUSBLICK

15/02/24 „Die letzten Jahre waren eine enorme Herausforderung für das Jazzit und die gesamte freie Kulturszene.“ Nach der Pandemie folgten 2023 massive Kostensteigerungen in fast allen Bereichen. Trotzdem kam das Jazzit „ohne signifikante Erhöhungen der Ticket-Preise und ohne Einschränkung des Konzert-Angebots“ über die Runden, berichtet Jazzit-Leiter Jürgen Vonbank.

Von Heidemarie Klabacher

„Dem Anspruch des leistbaren Kulturversorgers konnte das Jazzit somit auch letztes Jahr gerecht werden“, fasst Jürgen Vonbank zusammen. Die Zahlen scheinen sich nach der „langen post-pandemischen Durststrecke“ wieder zu erholen. Im Jahr 2022 wurden 18.571 Besucher bei 165 Veranstaltungen gezählt, 2023 waren es 22.474 Besucher bei 214 Veranstaltungen. „Dankbar sind wir vor allem unserem loyalen Stammpublikum, das dem Club stets die Treue hält.“ Es werden mehr Jazzit:Card Jahresabos verkauft: „Das Stammpublikum wächst.“

Auch positiv: Das Budget werde sich, so Vonbank, 2024 „signifikant“ erhöhen: „Dies ist aber auch notwendig, denn nur mit den entsprechenden finanziellen Mitteln können sowohl Club als auch Team wachsen und wichtige Projekte umgesetzt werden.“ Baustellen sind die Bereiche Personal, Werbung & Kommunikation, Technik und Infrastruktur.

Inhaltlich will Jürgen Vonbank, der Nachfolger von Andreas Neumayer (dieser ist noch Kassier im Jazzit-Vorstand) weiterhin „Erfolgreiches bewahren und gleichzeitig Neues wagen“: „Als einziger Jazz-Club mit regelmäßigem Programm in West-Österreich wollen wir weiterhin das Zuhause für unsere lokale und nationale Musikszene sein und internationale Strömungen aufgreifen.“

Schwerpunkte im Jahr 2024: „Im Zuge einer internationalen Tour durch ausgewählte Clubs wird das Jazzit am 17. Februart zur auserwählten Bühne für die We Jazz Label Night mit den hochkarätig besetzten Bands Post Koma und Y-Otis.“ Das finnische Label We Jazz gehöre, so Vonbank, „zu jenen treibenden Kräften, die dem europäischen Jazz gerade ein neues jugendliches Image verpassen“. Am 1. März wird das Debüt-Release des Salzburger Duos Javentu in der Jazzit:Edition veröffentlicht – und zwar CD, digital und fünfzig limitierten Vinyl-Einzelstücken. „Nach dem gefeierten Auftritt des Duos beim letztjährigen Take The A-Train Festival, war es für uns selbstverständlich das Projekt weiterhin begleiten und unterstützen zu wollen“, betond Jürgen Vonbank. Natürlich geben Javentu dazu auch ein Konzert.

Am 19. März folgt die erste Tribute Session: In diesem Format geht es um „wichtige Persönlichkeiten, Strömungen und Veröffentlichungen des Jazz“, diesmal „hosted by Danny Rico und Lex O’Brien“. Am 30. April ist der Internationale Tag des Jazz. Das Jazzit wurde vom Radiosender Ö1 als Spielstätte für einen Konzertabend mit Live-Übertragung ausgewählt.

Von 5. bis 15. September gibt es wieder das Take The A-Train Festival. Von Oktober bis Dezember kehrt der Pianist Elias Stemeseder, Preisträger des Deutschen Jazzpreises, als Artist Residency an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit je einem Konzert pro Monat von Oktober bis Dezember, einem Workshop und einer mit lokalen Kräften gestalteten Session solle das „vielfältige Schaffen von Stemeseder abgebildet und ein Wissenstransfer für die lokale Szene ermöglicht werden“, sagt dazu Jürgen Vonbank.

Jazzit – alle Termine und Informationen – www.jazzit.at

Bilder: Jazzit / HaraldGaukel (1); Arne Reimer (1)