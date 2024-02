Berghörnchen und die drei Tenöre

f Share Tweet HINTERGRUND / PRIMA LA MUSICA 27/02/24 Aleksandra Borodulina und ihre fünf Mit-Hornisten (und naturlich Hornistinnen) können sich über einen Ersten Platz beim Salzburger Landeswettberb Prima la Musica freuen. So wie sechs weitere Blechbläser-Ensembles vertritt das Horn-Sextett Berghörnchen Salzburg im Mai auch beim Bundeswettbewerb in Brixen. HINTERGRUND / PRIMA LA MUSICA 27/02/24 Aleksandra Borodulina und ihre fünf Mit-Hornisten (und naturlich Hornistinnen) können sich über einen Ersten Platz beim Salzburger Landeswettberb Prima la Musica freuen. So wie sechs weitere Blechbläser-Ensembles vertritt das Horn-Sextett Berghörnchen Salzburg im Mai auch beim Bundeswettbewerb in Brixen. Von Reinhard Kriechbaum Wenn einem zu Die drei Tenöre Carreras, Domingo und Pavarotti einfallen, dann wundert man sich vielleicht über die Besetzung jenes Trios, das vorige Woche zum Salzburger Landeswettbewerb Prima la musica angetreten ist: Die drei Burschen spielen Tenorhorn und das diesem Instrument nah verwandte Euphonium. In der Gruppe der Blechblas-Ensembles gehören sie zu jenen vierzehn Ensembles, die heuer einen Ersten Preis einheimsen konnten. Diese große Zahl an Preisträgern illustriert, wie aktiv im Salzburger Musikum auch in Gruppen musiziert wird. Manche Gruppen denken sich fantasievolle Namen aus. Dem Trio Mädels Express (Trompete/Flügelhorn) traut man einiges Temperament zu, und The Fat Tones lösen wahrscheinlich bestimmte Hörerwartungen an ein Tuba-Quartett ein. Die „fetten Töne“ dürfen sie im Mai sogar beim Bundeswettbewerb in Südtirol hören lassen, so wie die ebenfalls auf Landesebene erfolgreichen Bläserensembles Trompeteria, Trompasticana, Brass Craft 5, das Quartet Grande und das Trio Klangvoll. Auch die Berghörnchen fahren nach Brixen. Kammermusik war diesmal auch von den Holzbläsern gefragt, und auch die tragen originelle Namen: Nach Brixen wird unter anderem das Trio Wind Harp fahren (Oboe, Fagott, Harfe ist die nicht alltägliche Besetzung). In der vergangenen Woche (von 20. bis 24. Februar) hat der Salzburger Landesjugendmusikwettbewerb prima la musica in der Universität Mozarteum stattgefunden. Rund 260 junge Musikerinnen und Musiker haben um gute Platzierungen konkurriert – und natürlich um die besonders ehrenvolle Teilnahme am Bundeswettbwerb, der diesmal in Südtirol stattfindet. Ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger aus Stadt und Land Salzburg im Alter von 6 bis 21 Jahren werden sich am kommenden Sonntag (3.3.) nachmittags beim Abschlusskonzert im Carabinierisaal der Alten Residenz vorstellen. Diesmal war der Wettbewerb für die solistischen Wertungskategorien Streich-, Tasten- und Zupfinstrumente sowie Gesang ausgeschrieben, außerdem für Kammermusikensembles auf Holz- und Blechblasinstrumenten. Außerdem gab es die Sonderwertung „Volksmusikensembles“. 19 Gruppen, die alpenländische Volksmusik musizieren bzw. singen und deren Mitglieder nicht älter als 25 Jahre alt sind, haben bei prima la musica aufgespielt. Von diesen Teilnehmergruppen wurden fünf zur Teilnahme am Salzburger Volksmusikpreis 2024 eingeladen. Der Preis wird gemeinsam von der Stadtgemeinde Bischofshofen und der Kurt und Felicitas Vössing Stiftung vergeben. Dem Siegerensemble winkt neben einer finanziellen Förderung die Mitwirkung beim diesjährigen Bischofshofener Amselsingen. werden zwei von der Jury ausgezeichnete Gruppen zu hören sein. Im Bild die Moisl Mädels. Das Abschlusskonzert des Salzburger Landeswettbewerbs findet ak kommenden Sonntag (3.3.) um 17 Uhr im Carabinierisaal der Residenz statt. Der Eintritt ist frei, aber man muss sich anmelden unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die Salzburger Landessieger - www.primalamusica-salzburg.at

Der Bundeswettbewerb findet von 18. Mai bis 1. Juni in Brixen statt. Bilder: prima la musica / Franz Neumayr (2); Musikum Kuchl/Josef Moisl (1) Weiter >