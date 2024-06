Musik und Martial Arts

f Share Tweet JAZZ FESTIVAL SAALFELDEN 12/06/24 „Konnten wir bis dato mit einzelnen Bausteinen zum diesjährigen Jazzfestival Saalfelden die Neugierde wecken, schauen wir nun – mit etwas Stolz – auf das vollständige Programm zur 44. Ausgabe des Festivals.“ Mario Steidl und das Jazz Saalfelden Team präsentierten heute Mittwoch (12.6.) das Programm von 22. bis 25. August mit zweihundert Künstlerinnen und Künstler aus 16 Ländern. „Altbewährtes, wie die bereits jetzt ausgebuchte We Hike Jazz-Wanderung unter der Regie von Bassist Lukas Kranzelbinder, die spontanen Flashmobs, heuer von der Saxophonistin Yvonne Moriel organisiert, und die kostenlosen Citytracks sind ebenso Teil des Programms, wie das erstmalige Konzert auf der malerisch gelegenen Einsiedelei aus dem 17. Jahrhundert gleich oberhalb von Schloss Lichtenstein.“ Das Synesthetic Octet, otherMother oder auch Purple Muscle Car stehen für prominente österreichische Bands. Das offizielle Eröffnungskonzert im Congress Saalfelden wird von einer Wahlösterreicherin bestritten. Zusammen mit ihren musikalischen Gefährten Dorian Concept, Manu Mayr und Lou Zon gegebe sich die iranische Klarinettistin Mona Matbou Riahi mit der Premiere ihres Projekts Nebulift „in einen Soundraum aus Komposition und Improvisation“. Der diesjährige Artist in Residence kommt ebenfalls „aus den hiesigen Gefilden. Es ist der Musiker, Komponist, Künstler, Klangforscher, Maschinenbauer und Tonstudiobetreibe Chris Janka. Dieser werde mit insgesamt fünf Projekten über den musikalischen Tellerrand blicken „und mit der Schnittstelle von Musik, neue Medien und Sound Art dem Jazzfestival Saalfelden einen ganz eigenen Anstrich geben“, so Produktionsleiterin Daniela Neumayer und Intendant Mario Steidl bei der Programmpräsentation im MdM Mönchsberg. „Ich versuche etwas zu machen, was ich so noch nie gehört habe“, sagt Chris Janka. Er wolle, so der Künstler, mit seinen Impulsen „die Leute zum Nachdenken, oder zumindest zum Hinschauen anregen“. Aus Übersee kommen „zum Teil alte Bekannte und lieb gewonnene Freundinnen und Freunde nach Saalfelden“. Natürlich mit neuen Projekte im Gepäck. „Sylvie Courvoisier vereint mit ihrer aktuellsten Formation Chimaera zentrale Musikerpersönlichkeiten der New Yorker Jazz-Szene. Erik Friedlander´s The Throw präsentiere das neue Album Dirty Boxing als „fesselndes Erlebnis, das die unerwarteten Parallelen zwischen der disziplinierten Kunstfertigkeit der Musik und dem strategischen Kampf der Mixed Martial Arts erforscht“. Erstmals zu Gast in Saalfelden sind Amirtha Kidambi’s Elder Ones: „Die Formation um die außergewöhnliche Sängerin verschiebt die Grenzen des Jazz und der elektronischen Formen und thematisiert im gleichen Atemzug Macht, Unterdrückung, Kapitalismus, Kolonialismus, weiße Vorherrschaft, Gewalt und die sich verändernde Natur der Wahrheit.“ Stammgäste Europa sind Petter Eldh, die Brüder Théo und Valentin Ceccaldi, Sofia Jernberg, Daniel Erdmann, Mats Gustafsson, Dan Nicholls oder Oliver Steidle. Diese stehen, so die Verantstalter, „für musikalische Neugierde, Offenheit und Experimentierfreudigkeit“. Die Stammgäste bringen zudem neue Kolleginnen und Kollegen nach Saalfelden, „die erstmalig die einzigartige Atmosphäre des Festivals kennen lernen werden“. „Zusammen mit beispielsweise dem mehrfach ausgezeichneten Geiger, Mandolinisten und Komponisten Clément Janinet oder dem Brainteaser Orchestra aus den Niederlanden laden wir sie ein, Teil der musikalischen Familie auf, vor und hinter der Bühne zu werden.“ (JFS / dpk-klaba) Jazzfestival Saalfelden – 22. bis 25. August – Termine, Ticketts, Informationen – www.jazzsaalfelden.com Bilder: Jazzfestival Saalfelden / Markus Lackinger (1)

