Guter Rat diesmal nicht teuer

KINDERFESTSPIELE / PHILHARMONIE SALZBURG 19/06/24 25 Millionen Euro hat die Erbin Marlene Engelhorn unter viel Medienecho von einem Bürgerrat verteilen lassen. 77 Origanisationen erhalten teils erhebliche Finanzspritzen. Die Philharmonie Salzburg und deren Kinderfestspiele bekommen 200.400 Euro. Von Heidemarie Klabacher „Gute Neuigkeiten" für ihre Musikvermittlungsprojekte vermeldet die Philharmonie Salzburg in einer aktuellen Aussendung: „Marlene Engelhorns Guter Rat für Rückverteilung unterstützt die Kinderfestspiele und die Philharmonie Salzburg." Mit der finanziellen Zuwendung wolle der Rat „seine Wertschätzung für die Initiativen und das Engagement der beiden Vereine zum Ausdruck bringen", so Elisabeth Fuchs. Insgesamt 77 gemeinnützige und nachhaltige Organisationen und Projekte werden von Marlene Engelhorns Beteiligungsprojekt unterstützt. „Die Vereine Kinderfestspiele und Philharmonie Salzburg zählen mit 200.400 Euro zu den begünstigten Institutionen", meldet die Philharmonie Salzburg. Die „großzügige Spende" werde dringend für die Finanzierung von Musikvermittlungsprojekten wie der Kinder- und Jugendphilharmonie oder des Blockflötenprojekts für Volksschulkinder gebraucht. „Die frühe musikalische Förderung von Kindern" sei dem Rat für Beteiligung, der in seiner Zusammensetzung unterschiedlichster Bürgerinnen und Bürger die österreichische Gesellschaft abbilden sollte, ein großes Anliegen. Sie könne es „noch gar nicht so richtig glauben", so Elisabeth Fuchs. „ Aber ich freue mich riesig! Im Namen des gesamten Teams möchte ich dem Rat von Herzen Danke sagen!" Die Info über den unerwarteten Zusschuss kommt dramaturgisch zu einem guten Termin: Die „Kinderfestspiele" der Philharmonie Salzburg beginnen heute Mittwoch (16.6.) mit Kinderfestspielwoche. Bis 3. Juli geht es immer wieder um Antonio Vivaldis Jahreszeiten. Insgesamt 350 Workshops und 24 Orchesterkonzerte für Drei- bis Zwölfjährige werden stattfinden. Termine gibt es am 19. und am 20. Juni im Ferry Porsche Congress Center, Zell am See sowie ab 24. Juni in der Stadt Salzburg. „Über 10.000 Kinder werden mit ihren Kindergartengruppen oder Schulklassen an dem Angebot teilnehmen", berichtet Elisabeth Fuchs. „Marlene Engelhorns Spende wird uns die Durchführung solcher Projekte in der nächsten Zeit wesentlich erleichtern und den einen oder anderen schweren Stein von der Brust nehmen." Die „Kinderfestspiele" der Philharmonie Salzburg bestehen aus dem umfassenden Saison-Aboprogramm für Kinder, Jugendliche und Familien und der jährlichen Kinderfestspielwoche für Kindergärten und Volksschulen in Stadt und Land Salzburg. Auch in diesem Rahmen finden ebenfalls öffentliche Konzerte statt. So gibt es für Familien das Jahreszeiten-Konzert (samt Rahmenprogramm wie Orchesterinstrumente ausprobieren und Kinderschminken) und Gratis-CD für jedes Kind am 29. und 30. Juni in der Salzburgarena. Philharmonie Salzburg – Kinderfestspiele www.kinderfestspiele.com Bilder: PhS / Erika Mayer