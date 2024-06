UNIVERSITÄT MOZARTEUM / AKADEMIESOMMER

20/06/24 Nach dem Sommersemester ist vor dem Wintersemester und dazwischen ist Internationale Sommerakademie? So war das einmal. Jetzt spricht man an der Universität Mozarteum vom Internationalen Akademiesommer und kooperiert national und international, zwischen Salzburg, Bad Ischl und Siena.

Von Reinhard Kriechbaum

Die Internationale Sommerakademie gibt es natürlich nach wie vor. Seit 1947 gibt es sie unter diesem Namen, aber ihre Geschichte geht bis 1919 zurück (auf die Sängerin Lilli Lehmann), aber das waren etwas andere Strukturen. Jedenfalls ein wirkliches Traditionsunternehmen. Seit 2019 ist der Organist Hannfried Lucke der Sommerakademie-Leiter. Dieser kann heuer die auf größte Zahl an Meisterklassen seit Bestehen verweisen. In den vier Kursperioden finden 55 Meisterklassen statt, außerdem gibt es drei Zusatzkurse mit dem Fokus auf Musiker-Gesundheit. Erstmalig gibt es auch einen Kurs zu Aufnahmetechnik durch Moritz Bergfeld, Tonmeister der Hochschule Darmstadt und Recording Producer beim Label Coviello Music Production in London.

57 internationale Künstlerinnen und Künstler unterrichten, 575 Instrumentalisten und Sänger aus 53 Ländern haben sich angemeldet. Am stärksten vertreten sind China, Südkorea und Japan. Rund sechzig Konzerte sind angekündigt. Die Sommerakademie dauert von 15. Juli bis 10. August.Gut sechzig öffentliche Konzerte gibt es. Es wird wieder drei Gastspiele auf Schloss Höch in Flachau geben. Erstmals wird die Sommerakademie zu Gast in der Seniorenresidenz Mirabell sein und jede Kursperiode beinhaltet ein Abschlusskonzert der Preisträgerinnen und Preisträger, die zuvor von der Jury gekürt wurden. Die Preise werden durch den Kulturfonds der Stadt Salzburg gestiftet.

Schon von 3. bis 13. Juli ist die Sommerakademie Gastgeberin für ARCO – Art, Research and Creation Opus, eine 2019 gegründete französisch-österreichische Akademie für zeitgenössische Komposition. Es ist eine Kooperation zwischen der Universität Mozarteum und GMEM Marseille. Die Akademie vereint Meisterklassen, Einzelcoachings, Workshops, Präsentationen, Konzerte, Diskussionsforen und Produktionen und findet abwechselnd in Marseille und Salzburg statt. Das französische Ensemble Multilatérale und sein musikalischer Leiter Léo Warynski werden am 2. und 3. Juli auch beim Short Operetta Festival in Bad Ischl zu hören sein. Da sind Studierende der Universität Mozarteum aus den Bereichen Schauspiel, Regie, Szenografie, Gesang und Orchester am Werk. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 wurden in einem Wettbewerb drei zwanzigminütige zeitgenössische Kurzoperetten ausgewählt, die im Lehàr-Theater uraufgeführt werden.

Seit 2021 gibt es die Barocke Sommerakademie des Departments fürAlte Musik der Universität Mozarteum im italienischen Siena. Sie ist eingebunden in die dortige Accademia Musicale Chigiana. Stattfindet. Eine Woche lang (von 26. August bis 2. September) bieten Dozenten und Dozentinnen vom Mozarteum sowie die Opernsängerin Sara Mingardo acht Meisterkurse an. Dorothee Oberlinger (Blockflöte), Alfredo Bernardini (Barockoboe), Vittorio Ghielmi (Gambe), Simone Fontanelli (Komposition für historische Instrumente), um nur ein paar illustre Namen zu nennen. In Siena zeigt die Universität Mozarteum übrigens nicht nur, was sie in Sachen Alte Musik drauf hat. Am 9. und 10. August wird an der Accademia Musicale Chigiana in Siena die Oper The Turn of the Screw aufgeführt, unter der musikalischen Leitung von Kai Röhrig und in der Regie von Florentine Klepper. Die Produktion in Salzburg hatte im Jänner 2023 Premiere. Im Teatro dei Rozzi in Siena singen Studierende der Gesangsakademie „La Chigiana“, es spielt das Kammerorchester der Universität Mozarteum.

ARCO – Art, Research and Creation Opus, 3. bis 13. Juli – www.moz.ac.at

Short Operetta Festival in Bad Ischl, 2. und 3. Juli – www.moz.ac.at

Internationale Sommerakademie der Universität Mozarteum von 15. Juli bis 10. August – Der Folder mit den Konzertterminen ARCO – Art, Research and Creation Opus, 3. bis 13. Juli – www.arco-academy.eu Short Operetta Festival in Bad Ischl, 2. und 3. Juli – www.salzkammergut-2024.at Barocke Sommerakademie Siena vom 26.8. bis 2.9.2024 – www.chigiana.org