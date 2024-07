Fleißig üben und Punkte sammeln

HINTERGRUND / MUSIKUM 03/07/24 Rund 11.000 Schülerinnen und Schüler bekommen aktuell am Musikum Instrumental- oder Gesangsunterricht. 78 junge Salzburger Musikerinnen und Musiker haben in diesem Schuljahr ihre Ausbildung erfolgreich mit dem Leistungsabzeichen Musikum Gold auf ihrem Instrument oder mit ihrer Stimme abgeschlossen. Von Reinhard Kriechbaum Rund zwei Drittel dieser Absolventen haben damit gleichzeitig das Goldene Leistungsabzeichen des Salzburger Blasmusikverbandes abgelegt. Dieser Verband repräsentiert die 147 Blasmusikkapellen mit insgesamt 8.000 Mitgliedern im Bundesland. Durch die enge Kooperation zwischen Blasmusikverband und Musikum „werden so herausragende Leistungen, wie wir sie heute hören und auszeichnen dürfen, möglich", so Landesrätin Daniela Gutschi. Sie hat die Auszeichnungen am Dienstag (2.7.) im Carabinierisaal der Alten Residenz übergeben. Das Musikum vergibt Leistungsabzeichen in unterschiedlichen Kategorien. Die Prüfung für Musikum Junior kann innerhalb der ersten beiden Ausbildungsjahre abgelegt werden. Die ersten Lernerfolge werden im Rahmen eines kleinen Konzertes oder internen Vorspieles präsentiert. Die Leistungsabzeichen Bronze und Silber ermöglichen den Übertritt in die jeweils nächsthöhere Ausbildungsstufe. Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe dauern jeweils vier Jahre. Den Abschluss der Ausbildung markiert das Abzeichen Musikum Gold. Die Prüfung ist nicht verpflichtend abzulegen, sondern wird nur auf Antrag des Schülers durchgeführt. „Wir legen großen Wert auf eine ganzheitlich musikalische Ausbildung", heißt es dazu im Musikum. „Aktives Musizieren, ergänzende Fächer, die Mitgestaltung des kulturellen Lebens in den Regionen, aber auch das Weiterbilden durch Konzertbesuche außerhalb der eigenen Ausbildungsklasse sind Teil der musikalischer Bildung am Musikum." Für ergänzende Fächer und für diese zusätzlichen musikalischen Tätigkeiten werden Musikum-Punkte vergeben. Die Idee dahinter: das Musikum in die Gesellschaft und in das Land hineinwirken zu lassen. Aktivitäten in den Blasmusikkapellen, in Chören, in der Volksmusik sowie Konzertbesuche oder sonstiges musikkulturelles Engagement wird den Schülerinnen und Schülern schmackhaft gemacht, indem sie für ihr Mitwirken Punkte sammeln, die auf die Ausbildung im Musikum angerechnet werden. „Wir stärken mit diesem Konzept kulturelle Entwicklung und das Ehrenamt", erklärte der ehemalige Musikum-Landesdirektor Michael Seywald im DrehPunktKultur-Gespräch. Unter seiner Ägide wurde dieses Bewertungs-System eingeführt. Zusätzlich zur entsprechenden Leistung am Instrument sind die Musikum-Punkte Voraussetzungen zum Erlangen des Leistungsabzeichen Bronze, Silber oder Gold. Auch ein positiver Abschluss der Musikkunde (Instrumentenkunde, Musikgeschichte, Formenlehre...) in der jeweiligen Ausbildungsstufe gehört dazu. Gerade das Sammeln von Punkten durch das Engagement in Chören oder bei der Blasmusik soll für die jungen Leute ein Anreiz sein „zu einem selbständigen und kreativen Umgang mit Musik", wie es auf der Website des Musikum heißt. Die Leistungsbeurteilungen am Musikum – Zur Online-Anmeldung am Musikum – musikum.at Bilder: Musikum Zum Interview mit Michael Seywald

