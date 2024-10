Music unlimited

JAZZ & THE CITY 2024 16/10/24 „70 slots, 110 artists, free entry", heißt es auf gut Salzburgerisch von Jazz&TheCity. Das „Festival der Urbanität" steht – heuer von Donnerstag (17.10.) bis Sonntag (20.10.) – unter dem Motto This is us! Also in etwa Das sind wir! Von Heidemarie Klabacher Jazz steht zwar im Mittelpunkt, „mit music unlimited macht Jazz&TheCity aber deutlich, dass verschiedene musikalische und künstlerische Genres und Acts das diesjährige Programmangebot bereichern". Himmelbunt geht es gleich zu Beginn im Toihauszu: „Bewegung und Klänge holen die Farben des Himmels auf den weißen Bühnenboden und erinnern an einen Sonnenuntergang im Winter", sagt Katharina Schrott, die Ideengeberin und Choreografin der neuen Produktion, die am Donnerstag (17.10.) bei Jazz&The City dabei ist. Um 22 Uhr endet der erste Festivaltag im artHotel Blaue Gans, das zum House of Impro wird. Die vier Tage sind jeweils prall gefüllt mit Programm. Die Programmfolge am Freitag (18.10.) eröffnet Ulrich Drechsler im DomQuartier mit Bassetthorn und Sopransaxofon, gefolgt von Aino Peltomaa in der Kollegienkirche, Miroca Paris auf dem Residenzplatz oder den Spät-Acts von FORQ im Jazzit und AMEO mit The space within in der Kollegienkirche. Den Samstag (19.10.) eröffnen Funky Monkey, „die groovende Familienband aus Tirol" im Mirabellgarten. Mit jungen Leuten geht es weiter: Die Big Band des Sport und Musik RG Salzburg spielt auf dem Residenzplatz auf, ebenso Tripple BBB, die Borromäum Big Band. „Diverse Blockflöten, mit Mund und Nase gespielt, verrückte Frisuren und Kostüme, Zaubertricks und eine irrwitzige Bewegungs-Performance" bringt der „Flötenmann" in der Kollegienkirche: „Gabor Vosteen schafft es, das Spiel auf einem der simpelsten Instrumente der Welt – der Blockflöte – in eine fantastische One-Man-Show zu verwandeln." Kathrin Pechlof mit der Harfe, Lorenz Widauer mit der Trompete oder Fuensanta mit Gesang und Kontrabass... Das schier unüberschaubar pralle Programm des Samstags beschließt der Gitarrist Philipp Schiepek ab 23:59 mit einer Mitternachtsmeditation in der Kollegienkirche. Am Sonntag (20.10.) geht es rein zahlrenmäßig wieder ruhiger zu. Das Programm bringt etwa den Jazz Brunch mit dem Eva Gold Trio im arte Hotel Hotel oder den Act der Hochzeitskapelle im Mirabellgarten. Veranstaltet wird Jazz&TheCity vom Altstadtverband Salzburg. Für die künstlerische Leitung und Programmgestaltung ist wie bereits 2023 die Regensburgerin Anastasia Wolkenstein verantwortlich. Niveau und Vielfalt der Musik werden hochgehalten. Es geht aber auch um neugierig machen auf Neues und Unbekanntes. „Seit rund 25 Jahren verwandelt das Festival Jazz&TheCity die Salzburger Altstadt alljährlich im Herbst in eine interaktive Bühne für zeitgenössische musikalische Vielfalt und Improvisation mit internationalem Flair." Unter dem Motto This is us! sind wieder nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler geladen. „Bei freiem Eintritt gibt es neben Acts an zahlreichen fixen Spielstätten auch überraschende Performances vielerorts in der Altstadt." Das Line Up 2024 ist bunt und umfassend: Andromeda Mega Express Orchestra I FORQ I Peltomaa Fraanje Gouband I Fuensanta I Joanna Duda Trio I Tribe I Taiko Saito I inEvitable I Miroca Paris I Reuben James I Eva Gold Trio I Nitai Hershkovits I Kit Downes & Marta Warelis I Falschlunger Biondini Biswas I GANNA I Tal Arditi I Ulrich Drechsler I Popp I Crutches I Linda Fredriksson I Volker Götze & Vernon Chatelein I Muse I Rosa Brunello I SuM-RG Big Band I Borromäum Big Band I Christian Muthspiel & Orjazztra Vienna I Kathrin Pechlof I Angelika Niescier I Philipp Schiepek Quartett feat. Lorenz Widauer I Gabor Vosteen I Clara Haberkamp Trio I Andreas Tentschert I DJ Illvibe & Kofie da Vibe I FLO I Brekky Boy I Insomnia Brass Band I Funky Monkey I Nils Wogram I Harold Lopez-Nussa feat. Grégoire Maret I Hochzeitskapelle I Paul Rucker & Hans Teuber I Almut Schlichting. (Jazz&The City / dpk-klaba) Jazz&The City – Donnerstag (17.10.) bis Sonntag (20.10.) – www.salzburg-altstadt.at Bilder: www.salzburg-altstadt.at / Henry Schulz